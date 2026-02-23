ABD ordusu İran'a saldırıya hazır: Bütün gözler Trump'ta

Haberin Devamı

Orta Doğu’da art arda yapılan askeri sevkiyatlar, ABD'nin bölgedeki operasyonel kapasitesini üst seviyeye taşıdı. Deniz ve hava unsurlarının güçlendirilmesiyle birlikte ABD kuvvetleri, kapsamlı bir harekatı yürütebilecek konuma geldi. Sahadaki birliklerin komuta kademesinden gelecek talimata göre İran'ı vurmaya hazır olduğu ifade edildi.

Askeri gerilim sürerken ABD ile İran arasında dolaylı diplomatik temaslar devam ediyor. Cenevre’de planlanan yeni görüşme turu öncesinde taraflar hem askeri hem diplomatik kanallarda hazırlıklarını sürdürüyor.

İran’da üniversite kampüsleri başta olmak üzere farklı şehirlerde yeniden gösteriler düzenlendiği bildirildi. Öğrencilerin yoğun katılımıyla düzenlenen eylemlerde güvenlik güçleri ve karşıt görüşlü gruplarla zaman zaman gerilim yaşandığı açıklandı. Sosyal medya paylaşımlarında bazı grupların hükümet karşıtı sloganlar attığı görüldü.

ABD ORDUSU HAZIR, GÖZLER TRUMP'TA

ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığı 2003'ten bu yana görülmüş en yüksek seviyeye çıktı. ABD'li savunma yetkilileri, ordunun tüm unsurlarıyla hazır konumda bulunduğunu ve Trump'ın kararının beklendiğini ifade etti. Bölgedeki konuşlanmanın hem saldırı hem savunma kapasitesini genişlettiği kaydedildi.

Fox News'e açıklamalarda bulunan eski Pentagon yetkilisi ve Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü Araştırma Direktörü Dana Stroul, mevcut birliklerin Trump’ın vereceği her talimatı uygulayabilecek durumda olduğunu belirterek, "ABD ordusu, Trump'ın emriyle uzun süreli ve yüksek yoğunluklu bir harekata ve Orta Doğu'daki müttefiklerini ve ortaklarını İran füzelerinden korumaya da hazır" dedi.

Haziran 2025’te İran bağlantılı nükleer hedeflere yönelik saldırılardan farklı olarak bu kez daha geniş ve sürdürülebilir bir askeri kapasitenin sahada bulunduğunu vurgulayan Stroul, şunları dile getirdi:

"Geçtiğimiz yaz 12 Günlük Savaş ve ABD'nin Gece Yarısı Çekici Operasyonu sırasında 2 ABD uçak gemisi ve onlara eşlik eden gemiler ve hava filoları Orta Doğu'da konuşlandırılmıştı. Ford uçak gemisinin eklenmesi gerçekten çok önemli, İran'la savaşa girersek ABD'nin saldırı kabiliyetini genişletiyor."

'FORD UÇAK GEMİSİ EVE DÖNÜYORDU... ORTA DOĞU'YA YÖNLENDİRİLDİ'

ABD Donanması’na ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi Arap Denizi’nde konuşlandırıldı. Nükleer enerjili geminin saldırı grubunda Tomahawk füzeleriyle donatılmış Arleigh Burke sınıfı destroyerler bulunuyor. Gemide savaş uçakları, elektronik harp unsurları ve yaklaşık 5 bin 680 personel görev yapıyor.

Dünyanın en büyük savaş gemisi olarak bilinen USS Gerald R. Ford’un da bölgeye yönlendirilmesinin önemine dikkat çeken Stroul, “İkisi de Orta Doğu CENTCOM bölgesinde olacak, biri Doğu Akdeniz'de, diğeri de Arap Körfezi'nde olabilir. Bunun muhtemelen çeşitli nedenlerden kaynaklanması muhtemel; Bunlar arasında müsaitlik, hazırlık ve Orta Doğu'ya yakınlık yer alıyor. Ford uçak gemisi eve doğru gidiyordu ancak Orta Doğu'ya geri dönmesi için yönlendirildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, F-35 ve F-22 savaş uçakları, KC-135 ve KC-46 yakıt ikmal uçakları ile E-3 Sentry erken uyarı uçaklarının bölgeye sevk edildiği bildirildi. Uçuş takip verileri, RC-135W Rivet Joint tipi istihbarat uçağının Katar’a indiğini ortaya çıkardı. Ürdün’deki Muvaffak Salti Hava Üssü’nde de bir F-15 filosu oluşturuldu.

ORTA DOĞU'DAKİ ABD ÜSLERİ

ABD Dış İlişkiler Konseyi verilerine göre ABD’nin Orta Doğu’da en az 19 askeri tesisi bulunuyor ve bunların sekizi kalıcı statüde kabul ediliyor. Türkiye, Bahreyn, Mısır, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) ABD askeri varlığı sürüyor.

Bahreyn’de yaklaşık 9 bin ABD askeri görev yapıyor ve ülke, ABD Donanması Beşinci Filosu’nun karargahına ev sahipliği yapıyor. Katar’daki El-Udeid Hava Üssü ise yaklaşık 10 bin askerin bulunduğu en büyük ABD üssü konumunda ve ABD Merkez Komutanlığı’nın taktik karargahı olarak kullanılıyor. Kuveyt’teki Arifjan Kampı ve Ali el-Salem Hava Üssü ile Camp Buehring de önemli konuşlanma noktaları arasında yer alıyor.

Suudi Arabistan’da yaklaşık 2 bin 700, Ürdün’de 3 bin 800, Irak’ta 2 bin 500 ve Suriye’de 2 bin ABD askeri bulunduğu bildirildi. ABD'li savunma yetkilileri, bölgede toplam yaklaşık 40 bin ABD askerinin görev yaptığını açıkladı.

ABD VE İRAN ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERELER

Askeri hareketlilik sürerken Washington ile Tahran arasında dolaylı temaslar devam ediyor. Umman, 26 Şubat’ta arabuluculuk rolü üstlenerek yeni görüşme turunun perşembe günü Cenevre’de yapılacağını duyurdu. Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi görüşmeleri doğruladı.

Stroul, İran yönetiminin gerilim ile diplomasi arasında denge kurmaya çalıştığını savunarak, "İran liderleri, kendi yetenekleri hakkında kılıç sallamakla, hazırlık ve tatbikatlar düzenleyerek hazır olduklarını göstermek arasında bir denge kurmaya çalışarak zayıf bir oyun oynuyorlar. Müzakereler yoluyla bunu yavaşlatmaya çalışıyorlar. ABD'nin üstünlüğünün gerçekliği konusunda kimse yanılgıya düşmemeli; İran, konvansiyonel anlamda tamamen yetersiz kalıyor. İsrail geçen yıl bir günde İran hava sahasına hakim oldu, İran'ın birçok güvenlik liderini hedef aldı, füze cephaneliğinin yarısını imha etti ve ABD, İran'ın nükleer programını önemli ölçüde geriye götürdü” diye konuştu.

CBS'e röportaj veren İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, perşembe günü Cenevre’de ABD temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmeyi beklediğini ve diplomatik çözüm için "iyi bir şansın" bulunduğunu ifade etti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise sosyal medyada görüşmelerin "cesaret verici sinyaller verdiğini" söyledi ancak Tahran’ın "herhangi bir olası senaryo için gerekli tüm hazırlıkları yaptığını" da sözlerine ekledi.

İRAN'DA YENİ PROTESTOLAR

AFP'nin haberine göre, nükleer müzakereler sürerken İran’da hükümet karşıtı protestolar yeniden başladı. İran devlet haber ajansı, pazar günü Tahran’daki 5 üniversite ile Meşhed’de bir üniversitede öğrencilerin gösteri düzenlediğini söyledi.

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRNA), önceki protestolarda en az 7 bin 15 kişinin öldüğünü, bunların 214’ünün güvenlik gücü mensubu olduğunu açıkladı. Aktivistler, 8-9 Ocak'taki olaylarda en az 7 bin 15 protestocunun yaşamını yitirdiğini belirtti.