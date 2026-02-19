ABD ordusu İran hazırlıklarını tamamladı: İşte Trump'ın saldırı takvimi! Savaş için tarih verildi

Haberin Devamı

ABD ordusu önümüzdeki günlerde bir saldırı başlatmak için Ortadoğu'da yeterli hava ve deniz gücü topladı. Kaynaklar, askeri seçeneklerin masada olduğunu ve operasyonun hafta sonu gibi erken bir tarihte başlayabileceğini belirtti. ABD Başkanı Trump’ın saldırıya ilişkin kararını vermesinde, ramazan ayının başlamış olması, salı günü yapacağı Birliğin Durumu konuşması ve Kış Olimpiyatları'nın pazar günü tamamlanacak olmasının etkili olacağı kaydedildi.

Beyaz Saray’da çarşamba günü gerçekleştirilen toplantılarda İran’daki gelişmeler ele alındı. Durum Odası’nda yapılan görüşmelere üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri katıldı. Toplantıya yakın bir kaynak, Trump’ın Özel Temsilci Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner tarafından İran’la bir gün önce yapılan dolaylı temaslara ilişkin bilgilendirildiğini söyledi.

ABD'nin bölgeye düzinelerce yakıt ikmal uçağı ve 50'den fazla ek savaş uçağı sevk ettiği bilgisi paylaşıldı. ABD ordusu, Orta Doğu'ya sevkiyatların tamamlanması üzerine Beyaz Saray'a hafta sonuna kadar bir saldırıya hazır olabileceğini bildirdi. Bir kaynak, Trump'ın bazen askeri harekattan yana, bazen de karşıt görüşler öne sürdüğünü, en iyi hareket tarzının ne olduğu konusunda danışmanları ve müttefikleriyle görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

ABD ordusu, bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Üssü'ne konuşlandırdı.

ABD ORDUSU HAZIR

New York Times'ın haberine göre, ABD ordusu Orta Doğu’da İran ile savaşmak için yeterli hava ve deniz gücünü topladı. Bölgedeki askeri unsurların sayısı son günlerde önemli ölçüde artırıldı. Beyaz Saray’a ordunun hafta sonuna kadar saldırıya hazır olabileceği bilgisi verildi. ABD Hava Kuvvetleri'nin bölgedeki askeri yığınağı, 2003'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

CBS News, askeri hazırlıkların en üst seviyeye çıkarılması için operasyon takviminin hafta sonunun ötesine sarkabileceğini kaydetti. Çarşamba günü yapılan Durum Odası toplantısında, bölgeye konuşlandırılan tüm ABD güçlerinin mart ortasına kadar yerlerini almış olması gerektiği Pentagon'a bildirildi.

PENTAGON'A GÖRE GÖRÜŞMELER BOŞUNA

Axios'un haberinde, üst düzey Pentagon kaynaklarının Cenevre’de İran ile yapılan görüşmelerin "boşuna" olduğunu söylediği ifade edildi. Kaynaklar, Pentagon’un haftalar sürebilecek ortak bir İsrail-ABD saldırısına hazırlandığını aktardı. İran’ın nükleer programıyla ilgili tavizler vermesi için yalnızca şubat ayı sonuna kadar süresi bulunduğu öne sürüldü.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Trump’ın askeri harekata başlamadan önce İran’a tanıyacağı süreye ilişkin soruya yanıt vermekten kaçınırken, "İran'ın Başkan Trump ile bir anlaşma yapması çok akıllıca olurdu," dedi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt

Leavitt, Trump yönetiminin "İran'ın nükleer tesislerini tamamen yok ettiğini" ancak "diplomasinin" her zaman başkanın "ilk tercihi" olduğunu da sözlerine ekledi. Sözcü ayrıca, salı günü Cenevre’de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yapılan görüşmelerde "biraz ilerleme kaydedildiğini" belirterek, "bazı konularda ise anlaşmadan hala çok uzak olduklarını sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi

BÖLGEDEKİ ASKERİ HAREKETLİLİK

Bölgede düzinelerce yakıt ikmal uçağı ve 50’den fazla ek savaş uçağı konuşlandırıldı. Pentagon’un olası bir İran misillemesine karşı bazı ABD personelini Orta Doğu’dan çektiği aktarıldı. Aynı gazeteye konuşan iki savunma yetkilisi, İsrail’de de ABD ile ortak hava saldırıları ihtimaline yönelik hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

Uluslararası Güvenlik ve Bilim Enstitüsü tarafından yayımlanan uydu görüntüleri, İran’ın nükleer tesislerinin bir bölümünü güçlendirdiğini ve bazı alanları beton ile toprakla kapattığını ortaya koydu. Tahran yönetiminin askeri baskıya karşı savunma önlemlerini artırdığı ifade edildi.

Natanz Nükleer Tesisi'ndeki hazırlıklar

Pentagon’un bölgede yürüttüğü sevkiyat kapsamında, USS Abraham Lincoln uçak gemisi grubu Orta Doğu’da konuşlandırılmıştı. İkinci uçak gemisi grubu olan USS Gerald Ford’un da bölgeye doğru ilerlediği bildirilmişti.

USS Gerald Ford

SALDIRI TAKVİMİNDE KRİTİK TARİHLER

Olası bir saldırının zamanlamasında 3 tarih belirleyici olacak. Kış Olimpiyatları’nın pazar günü sona erecek olması bazı Avrupalı yetkililer tarafından dikkate alınan unsurlar arasında yer aldı. Bazı yetkililer, o tarihe kadar askeri bir adım atılmayacağına inandıklarını söyledi.

Ramazan ayının çarşamba günü başlaması da bölgesel dengeler açısından değerlendirmeye alındı. Ortadoğu’daki bazı ABD müttefikleri, kutsal ay sırasında gerçekleştirilecek bir operasyonun olumsuz algı oluşturabileceğini dile getirdi. Trump’ın salı günü yapacağı Birliğin Durumu konuşmasının da karar sürecine etkisi olup olmayacağı netlik kazanmadı.

Trump son haftalarda İran’ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini vurgulamış ve anlaşma sağlanamaması halinde güç kullanma niyetinde olduğunun sinyalini vermişti. Ancak Trump, olası bir saldırının ne kadar kapsamlı olacağına ilişkin bilgi paylaşmamıştı. Washington’da askeri hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte, İran ile kısa sürede bir anlaşma sağlanamaması durumunda Trump'ın saldırı emri vereceği iddia edildi.