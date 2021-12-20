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‘ABD ordusu 7 yılda 1400 sivil öldürdü’

#NYT#ABD#DEAŞ
‘ABD ordusu 7 yılda 1400 sivil öldürdü’

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin elde ettiği gizli ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) belgelerine göre, Amerikan ordusu 2014’ten beri Orta Doğu’da düzenlediği hava saldırılarında 1400’den fazla sivili öldürdü.

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Kayıpların “her şeyi gören insansız hava araçları ve hassas bombalara” rağmen meydana geldiğini yazan NYT, çoğu durumda Pentagon’un şeffaflık ve hesap verebilirlik taahhütlerini yerine getirmediğini ve kimsenin sivil ölümlerden sorumlu tutulmadığını aktardı. Buna göre, sivil kayıplara ilişkin sadece birkaç vakada kamuoyu bilgilendirildi, tek bir kişi bile disiplin cezası almadı ve yalnızca bir düzineden az tazminat ödemesi yapıldı.

‘HATALAR OLABİLİR’

Belgeler, Amerikan ordusunun kendi hesaplamasına göre Irak ve Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırılarında 1417 sivilin öldüğünü ortaya koyuyor. Afganistan’da 2018’den bu yana yapılan ABD hava saldırılarında da en az 188 sivil öldü. Sivil ölümlerine dair NYT’nin sorularını yanıtlayan ABD Merkez Komutanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban, “Dünyanın en iyi teknolojisiyle bile, ister eksik bilgilere ister mevcut bilgilerin yanlış yorumlanmasına dayalı olsun, hatalar olabilir. Hatalardan ders çıkarmaya, bu tür zararlardan kaçınmaya çalışıyoruz. Masum can kayıplarından ötürü üzgünüz” dedi.

‘ABD ordusu 7 yılda 1400 sivil öldürdü’

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DEAŞ’LI SANILAN KÖYLÜLER

Raporlardan elde edilen bazı ayrıntıları da aktaran NYT, 19 Temmuz 2016 sabahı Suriye’nin Tokhar kentinde DEAŞ toplanma alanı zannedilerek vurulan yerde 120’den fazla köylünün öldüğünü yazdı. Amerikan ordusu, DEAŞ’a ait olduğu sanılan bir araca ağustos ayında Kabil’de İHA saldırısı düzenlemiş, gerçekte araç içinde aynı aileden 7’si çocuk 10 sivilin olduğu anlaşılmıştı. Yine geçtiğimiz günlerde, 2019’da Suriye’de yapılan bir bombardımanda onlarca sivilin öldüğü ortaya çıkmış, Pentagon bu konuda kimsenin suçlanmayacağını açıklamıştı.

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#NYT#ABD#DEAŞ

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