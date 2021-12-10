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ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon Irak'taki görevini sonlandırdı

#Irak#DAEŞ#Koalisyon
ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon Iraktaki görevini sonlandırdı

DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyon, ABD'nin daha önce duyurduğu gibi Irak'taki muharip misyonuna son verdi.

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ABD, 2003'te başlattığı işgal hareketinin ardından 2011'de muharip güçlerini ülkeden çekmiş; 2014'te DAEŞ'in  ülkenin önemli en büyük şehirlerinden Musul başta olmak üzere önemli bölgelerini ele geçirmesi üzerine, bu kez uluslararası koalisyon kapsamında, yeniden kuvvet göndermişti.

Dört yılın ardından görev sona erdi. 2.500 ABD askeri ülkede danışmanlık ve Irak ordusuna destek hizmetleri için ülkede kalacak.

Ülkeden çekilirken koalisyon, "DAEŞ'in  yeniden canlanmayacağı ve Iraklılara tehdit oluşturmayacağına inandıklarını" açıkladı.

Irak'ta yabancı kuvvetlerin varlığı, ülke içinde ciddi tartışmalara ve protesto gösterilerine sahne oluyordu. ABD, Temmuz ayında, bu yılın sonuna kadar ülkedeki muharip birliklerini çekeceğini açıklamıştı.

Özellikle Ocak 2020'de, İranlı General Kasım Süleymani'nin Irak'ta bir ABD hava operasyonuyla öldürülmesi sonrası, İran destekli milis güçler ve komutanları da ABD varlığına gösterdiği tepkiyi artırdı.

DAEŞ SALDIRILARI ARTTI

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Seçimler öncesi iktidarda olan Irak yönetimi, DAEŞ'in  varlığı devam ettiği halde, tepkiler üzerine ABD askerlerinin çekilmesini talep etmişti. DAEŞ'in hücreleri özellikle kırsalda vur-kaç taktiğiyle saldırılarına devam ediyor.

Özellikle son dönemde Bağdat ve Erbil arasındaki ihtilaflı bölgelerde DAEŞ saldırıları arttı. Son iki haftada 18 Peşmerge ve üç sivil, DAEŞ saldırılarında hayatını kaybetti. Uzun bir süre sonra ilk kez Peşmerge ve Irak ordusu, DAEŞ'e karşı ortak operasyonlar düzenlemeye başladı.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Al Araji, koalisyonun muharip görevinin perşembe günü son teknik görüşmelerin yapılmasının ardından bittiğini duyurdu.

Koalisyona bağlı askerlerin çekilmesi sürecinde Iraklı ve ABD'li askeri heyetler arasında görüşmeler bir süredir devam ediyordu.

Iraklı General Amir al Shammari de, "Irak askerlerinin DAEŞ'i  yenebilecek kapasitede olduğunu kanıtladığını" söyledi.

Koalisyon komutanlarından General John Brennan ise, DAEŞ'in  güçsüzleştiği ancak yok olmadığı konusunda uyarıda bulundu.

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