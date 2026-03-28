ABD onay vermişti ama Rus petrolüne Ukrayna engeli

Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 07:00

İRAN’ın Hürmüz Boğazı kozunu kullanarak dünya enerji piyasalarını kilitleme adımına Rus petrol ve doğalgazıyla çare bulmaya çalışan Donald Trump’a Ukrayna darbe indirdi.

Rusya’nın petrol ihracatını gerçekleştirdiği stratejik limanlara kamikaze dron saldırısı gerçekleştiren Ukrayna, Baltık kıyısındaki “Primorsk” ve “Ust-Luga” petrol yükleme terminallerini 23,25 ve 27 Mart’taki saldırılarla çalışamaz hale getirdi. Saldırılar sonucunda limandaki üç petrol tankeri, bir Rus savaş gemisi ve liman altyapısı devre dışı kaldı. Rusya’nın petrol ihracatını gerçekleştiren “Transneft” şirketi Baltık limanlarında petrol ihracatının durdurulduğunu teyit etti. Ukrayna ordusu Karadeniz’de de petrol tankeri avı başlattı. Kiev yönetiminin sahadaki son hamleleriyle Rusya’nın enerji kaynakları ihracat kapasitesi son dönemde yüzde 40 oranında azaldı. Trump’ın Rus petrolünün önü açmasıyla şu anda sadece açık denizlerde petrol yüklü hayalet filosuna ait 60 tanker 120 milyon varil petrolü satmakla yetiniyor. Enerji piyasası uzmanları Ukrayna’nın başlattığı operasyonlarla petrolün fiyatı 100 doları aşmış olsa bile Rusya’nın kasasına ciddi kazanç girmesini önleyeceği görüşünde.

Baltık kıyısındaki Ust-Luga petrol terminalinde saldırı sonrası yangın çıktı.

 

 

 

 

