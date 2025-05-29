‘ABD öğrenci vizesini askıya aldı’ paniği

Haberin Devamı

Geçen yıl üniversitelerde gerçekleştirilen İsrail karşıtı protestolardan ötürü göreve geldiği günden bu yana üniversite yönetimlerini ve öğrencileri yoğun baskı altına alan ve binlerce öğrencinin vizesini iptal eden ABD Başkanı Donald Trump Yönetimi’nin şimdi de öğrenci vizesi başvurularını askıya aldığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYA TARAMASI

Politico ve NBC News’ün haberlerine göre ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından dünya üzerindeki Amerikan konsolosluklarına gönderilen yazıda, “Gerekli sosyal medya taraması ve incelemesinin genişletilmesine yönelik hazırlıklar kapsamında, derhal geçerli olmak üzere konsolosluk bölümleri öğrenci veya değişim programı vizeleri (F, M ve J tipi) için ek randevu eklememelidir” denildi. Söz konusu yazıda ayrıca, öğrenci vizesi başvurularında yaşanacak gecikmelere dikkat çekilerek, “konsolosluk bölümlerinin işleyişi, süreçleri ve kaynak tahsisleri açısından potansiyel olarak ciddi sonuçlar” olabileceği uyarısında da bulunuldu.

Haberin Devamı

‘HERKESİ İNCELEYECEĞİZ’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, vize süreçlerine ilişkin pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkeye giriş yapacak kişilerin kimliklerinin titizlikle incelendiğini ve bu uygulamanın aynı ciddiyetle süreceğini vurguladı. “Öğrenci ya da turist fark etmeksizin, bir vizeye başvuruyorsanız normal süreci takip edin ve inceleneceğinizi bilin” diyen Bruce, sosyal medya taramaları dahil sıkı denetimlerin süreceğini belirtti. Öğrenci vizelerinde gecikme yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna net bir yanıt vermeyen Bruce, “Vize zaten insanları incelemek için vardır. Bu yeni bir şey değil, sadece bir hatırlatma” ifadelerini kullandı.

BİNLERCE VİZE İPTAL EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten hemen sonra 30 Ocak’ta imzaladığı başkanlık kararnamesi ile Filistin’e destek ve İsrail karşıtı protestolara katılan öğrencilerin sınır dışı edilmesi için gerekli bakanlıklara emir vermişti. Geçtiğimiz hafta Kongre’de konuşan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bakanlığın iptal ettiği vizelerin sayısının “binlerce” olduğunu söylemişti. Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard Üniversitesi ile aylardır savaşan Trump yönetimi, önce okula giden 2.2 milyar dolarlık federal fonu dondurmuş; daha sonra da geçtiğimiz hafta ABD İç Güvenlik Bakanlığı, üniversitenin yabancı öğrenci kaydedebilme hakkını iptal ettiğini duyurmuştu. Konu mahkemeye taşınmış durumda. Trump son olarak da federal kurumlardan Harvard ile 100 milyon dolar değerindeki işbirliklerini sonlandırmaları talimatı verdi.