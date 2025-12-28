×
HABERLERDünya Haberleri

ABD, Nijerya'da çiftçi köyünü bombalamış: Müslümanlar ve Hristiyanlar barış içinde yaşıyordu! Şaşkınlık ve korku dolu anlar

ABD'nin 26 Aralık'ta Nijerya'daki DAEŞ hedeflerine düzenlediği saldırıda terör unsuru bulunmayan bir köyün de hedef alındığı ortaya çıktı. ABD saldırısı, köyde büyük korku ve paniğe yol açtı.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki sakin Jabo köyü, perşembe gecesi beklenmedik bir patlamayla sarsıldı. Köy sakinleri, bölgedeki tek sağlık ocağının yakınına düşen bir füze parçası nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

Tambuwal bölgesindeki çiftçi köyü Jabo'nun sakinlerinden Suleiman Kagara, gece saatlerinde şiddetli bir gürültü duyduğunu ve gökyüzünde alevler gördüğünü anlattı.

Ardından gelen çarpma sesi ve patlama, köylüleri sokağa döktü. Kagara, "daha önce hiç böyle bir şey görmediklerini" belirterek bombanın köyde kaos yarattığını kaydetti. Jabo'da insanlar bomba kaynaklı telaşla köy dışına kaçmaya çalıştı.

ABD'NİN DAEŞ'E 'NOEL HEDİYESİ'

Yaşananlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın DAEŞ'li teröristlere "Noel hediyesi" diye nitelendiği Nijerya'ya düzenlenen askeri operasyonun parçasıydı. Trump, ABD'nin DEŞ militanlarına karşı "güçlü ve ölümcül bir saldırı" düzenlediğini duyurdu. ABD Afrika Komutanlığı da bu operasyonda çok sayıda militanın etkisiz hale getirildiğini doğruladı.

Trump, nisan ayında Yemen'e düzenlenen saldırıların ardından köylülerin vurulduğu görüntüleri Truth Sovial hesabından paylaşarak Husi kuvvetlerini vurduklarını öne sürmüştü. Sivillerin hedef alındığı görüntüler, uluslararası kamuoyunda tepki çekmişti. 

MÜSLÜMANLAR VE HRİSTİYANLAR BİRLİKTE YAŞIYORDU

Trump'ın DAEŞ vurgusuna karşın Jabo köylüleri, hedef alınan bölgede hiçbir terör unsuru bulunmadığını bildirdi. Suleiman Kagara, köyde Müslüman ve Hristiyan komşuların barış içinde yaşadığını ifade etti ve "Jabo'da Hristiyanları kardeşleri olarak gördüklerini dile getirdi. Jabolu çiftçi, bölgede "dinî çatışma olmadığının" altını çizdi.

CNN International'ın haberine göre, eyalet milletvekili Bashar Isah Jabo da aynı görüşü paylaştı. Isah Jabo, köyü "barışçıl bir topluluk" olarak tanımladı. Bölgede DAEŞ, Lakurawa ya da benzeri herhangi bir terör örgütünün faaliyet geçmişi bulunmadığını kaydetti. ABD bombasının bir tarlaya düştüğünü aktaran Isah Jabo, can kaybı olmadığını ancak saldırının toplulukta büyük bir korkuya yol açtığını sözlerine ekledi.

NİJERYA HÜKÜMETİ SALDIRIYI DOĞRULADI

Nijerya Enformasyon Bakanlığı, yaşananları resmi bir açıklamayla doğruladı. Hükümetin ABD ile iş birliği içinde, Sokoto'nun Tangaza bölgesindeki ormanlık alanda DAEŞ sığınaklarını hedef alan bir "hassas vuruş" operasyonu düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, operasyon esnasında kullanılmış mühimmat parçalarının Jabo köyü ve Kwara eyaletinde başka bir noktaya düştüğü bilgisi paylaşıldı. Nijerya hükümeti, her iki olayda da sivil kayıp yaşanmadığını vurguladı.

Askeri harekat, Trump yönetiminin Nijerya'daki Hristiyanlara yönelik tehditlere dair önceki açıklamalarının ardından gelmişti.

OPERASYON "GÜVENLİK" TEMELLİYDİ

Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, operasyon öncesinde ABD'li yetkililerle temas halinde olduklarını açıkladı. Tuggar, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Tinubu'nun da operasyona onay verdiğini ifade etti. Bakan, bu girişimin din değil, güvenlik temelli olduğunu ve sivilleri korumayı amaçladığını kaydetti.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Uluslararası Kriz Grubu Kıdemli Danışmanı Nnamdi Obasi, ABD saldırılarının bazı terör gruplarını zayıflatabileceğini belirtti. Öte yandan Obasi, ülkedeki çok yönlü şiddet sorununun kökeninde yönetimsel sorunların yattığını kaydetti.

Bu tür hava operasyonlarının, kaynak çatışmaları ve etnik gerilimlerden beslenen geniş çaplı şiddeti durdurmasının pek olası olmadığını ifade eden Obasi, dinin, Nijerya'nın karmaşık güvenlik krizindeki faktörlerden sadece biri olduğunun altını çizdi.

