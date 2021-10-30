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ABD merakla beklenen koronavirüs raporunu açıkladı

#Koronavirüs#Kovid-19#ABD
ABD merakla beklenen koronavirüs raporunu açıkladı

ABD tüm dünyanın merakla beklediği raporu açıkladı. ABD istihbarat teşkilatları, koronavirüsün kaynağını asla tespit edemeyeceklerini ancak virüsün biyolojik bir silah olarak kullanılmak için üretilmediğini bildirdi.

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ABD'de istihbarat alanında görev yapan kuruluşların başındaki Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisinin (ODNI) gizliliği kaldırılmış raporunda, Kovid-19'un bir laboratuvardan sızdığı ya da doğal geliştiği yönünde iki farklı kabul edilebilir görüş bulunduğu ve Kovid-19'un kaynağının belirlenemediği belirtildi.

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BİYOLOJİK SİLAH OLARAK GELİŞTİRİLMEDİ

Virüsün biyolojik silah olarak kullanılmak amacıyla geliştirilmediği konusunda kesin yargıya varılmış olduğu vurgulanan raporda, istihbaratçıların virüsün olası kaynağı konusunda bölünmüş durumda olduğu aktarıldı.

Dört istihbarat servisinin virüsün enfekte bir hayvandan veya başka bir virüsten kaynaklandığını değerlendirdiği ancak bu sonuca güven seviyesinin "düşük" olduğu belirtildi.

LABORATUVAR KAZASI İHTİMALİ

Ancak bir istihbarat servisinin, Çin'deki Vuhan Viroloji Enstitüsünden kaynaklı "laboratuvar kazası" sonucu sızma nedeniyle insana virüsün bulaştığına dair "orta derece güven"e işaret ettiği kaydedildi.

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Çinli yetkililerin 2019'un sonlarında Vuhan şehrinde ilk Kovid-19 salgınının patlak vermesinden önce virüsün varlığından haberdar olmadığı belirtilen raporda, Çin'in uluslararası soruşturmayı engellediği ve bilgi paylaşımına direndiği kaydedildi.

BIDEN 'ARAŞTIRIN' DEMİŞTİ

Mayıs ayında ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat yetkililerine Çin tarafından reddedilen virüsün laboratuvar sızıntısı iddiası da dahil olmak üzere virüsün kökenlerini araştırma emri vermişti.

Dünya çapında 4,9 milyondan fazla ölümün yaşandığı salgında, yaklaşık 240 milyon kişi virüse yakalandı.

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