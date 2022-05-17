ABD-Meksika sınırında raylı sistemli uyuşturucu kaçakçılığı...

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ABD'ni Kaliforniya eyaletinde yer alan San Diego bölgesinde uyuşturucu deposu olarak kullanılan bir evi uzun süredir takip eden ABD güvenlik güçleri bölgedeki araçları durdurup yaptığı aramalarda kokain dolu kutular bulmaya başladı.



Soruşturmayı genişleten federal savcılar bölgedeki mülklere baskınlar düzenledi.



Sanayi bölgesindeki bir depoya baskın düzenleyen yetkililer içeride uyuşturucu bulamadılar ancak yerde beton zemine oyulmuş gizli bir kapı keşfedildi.



İlk başta küçük bir yeraltı deposuna açıldığı düşünülen kapı zehir tacirlerinin akılalmaz düzenini deşifre etti.



Uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan tünele açılan kapı/AP

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1,2 metre çapındaki kapı yaklaşık altı kat derinliğindeki bir tünele giriş için kullanılıyordu. Ajansların geçtiği fotoğraflarda tünelin kendi raylı sistemine sahip olduğu görülüyor.

GÜÇLENDİRİLMİŞ DUVARLAR, ÖZEL HAVALANDIRMA SİSTEMİ

Meksika'nın Tijuana kenti ve San Diego arasındaki Otay Mesa sınır kapısından yaklaşık 0,8 km uzaklıktaki tünelin uzun süredir uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı düşünülüyor.



Yetkililer tünelin güçlendirilmiş duvarlar ve havalandırma sistemi ile özel olarak dizayn edildiğini açıkladı.



Meksika'nın Tijuana'sı ile San Diego bölgesi arasındaki sınır ötesi tünelin içi/AP

BU İLK DEĞİL! 15 TÜNEL DAHA BULUNDU...

Federal yasalara göre bulunan gizli tüneller incelemeler bittikten sonra betonla dolduruluyor.

ABD'den Meksika'ya uzanan ortalama bir futbol sahası uzunluğundaki tünelin keşfedilmesi sonrası 6 kişi tutuklandı. ABD polisi çevredeki araçlarda ve konutlarda 799 kilo kokain, 1.6 kilo eroin ve çok sayıda farklı uyuşturucu ele geçirdi.

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ABD ve Meksika sınırında 2006 yılından bu yana yaklaşık 15 gizli tünel bulundu. ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi söz konusu tünellerin genellikle Kaliforniya ve Arizona'da bulunduğunu ve Meksika'nın Sinaloa karteli ile ilişkili olduğunu açıkladı.

AŞIRI DOZ KAYNAKLI ÖLÜMLER BİR MİLYONU GEÇTİ

ABD’de uyuşturucu kullanımına bağlı aşırı doz ölümler, son 20 yılda toplam 1 milyonu geçti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Kurumu (CDC) 2021 yılındaki uyuşturucu kaynaklı aşırı doz ölümlerin bir önceki yıla (2020’de 93 bin 655 kişi) kıyasla yüzde 14.9'luk bir artış göstererek yaklaşık 107 bin 622 kişiye ulaştığını belirtti.

ABD Ulusal Yaşamsal İstatistik Sistemi’nde 20 yıl önce tutulmaya başlanan verilere göre hesaplanan aşırı doz ölümlerin özellikle 2021 yılındaki artışın bir rekor olduğu vurgulandı. 20 yıllık zaman diliminde aşırı doz ölümler ülke genelinde 1 milyonu geçti.

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KALİFORNİYA İLK SIRALARDA

Aşırı doz ölümlerin yaklaşık yüzde 70'inin, oldukça tehlikeli madde fentanil kaynaklı olduğu ifade edildi. Irksal verilere göre siyahi erkekler ve erkek çocukları, aşırı doz uyuşturucudan en yüksek ölüm oranlarına sahip olduğu ifade edilerek yerli erkeklerin ve erkek çocukların ikinci sırada yer aldığı belirtildi. Eyalet sıralamasında Kalifornia, Florida ve Pennsylvania ilk sırada yer aldı.