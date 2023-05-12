ABD-Meksika sınırına 60 binden fazla göçmen akın etti

Haberin Devamı

ABD’de eski Başkan Donald Trump döneminde küresel Covid-19 salgını nedeniyle Mart 2020’de yürürlüğe giren ve sınırı yasa dışı yollarla geçen düzensiz göçmenlerin Meksika’ya geri gönderilmesine imkan sağlayan T42 yasal düzenlemesi dün gece 23.59’da sona erdi.

Uygulamanın sonlanacak olması nedeniyle 10 binlerce göçmen günler önce Meksika’nın kuzeyine ABD sınırına doğru ilerlemeye başladı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Şefi Raul Ortiz, şuanda 60 binden fazla göçmenin ABD'ye geçmek için sınırda beklediğini söyledi.

Ortiz yaptığı açıklamada, ülkeye akın etmesi beklenen yasa dışı göçmenlere karşı sınır güvenlik ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirterek, halihazırda sınır devriyesi tesislerinde bulunan göçmen sayısının kapasitenin çok üzerinde olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Şefi Ortiz, ABD’ye girerek sığınma talep eden düzensiz göçmenlerin Meksika’ya iadesine devam edileceğinin altını çizerek, Joe Biden yönetiminin aldığı kararlar kapsamında göçmenlerin ABD’de sığınma hakkı elde etmelerinin zorlaştığını belirtti.

Ortiz ayrıca, ABD’li yetkililerin düzenlemenin sona ermesinin ardından ülkeye sığınmanın kolaylaşmayacağı yönünde yaptıkları açıklamalara rağmen göçmenlerin sınırda yoğunluk oluşturmasına insan kaçakçılarının neden olduğunu ifade etti.

Ortiz, insan kaçakçılarının sosyal medyayı kullanarak ABD hükümetinin politikaları konusunda yanlış bilgiler yayıp göçmenlerin kararlarını etkilediğini söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Meksika’daki insan kaçakçılarının göçmenleri ABD’ye ulaştırmak için kişi başı 10 bin dolar ücret talep ettiklerini belirtti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas da dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, T42’nin yürürlükten kaldırılmasının ülke sınırlarının tamamen açılması anlamına gelmediğini ifade ederek, ülkeye yasa dışı yollarla gelenler arasında sığınma için uygun olmayanların hızla geri gönderileceğini kaydetti.

Haberin Devamı

ABD hükümetinin tüm çağrılarına rağmen göçmenlerin sınıra doğru ilerlemesi ve Meksika tarafında bekleyen göçmenlerin sayısının 10 binlere ulaşması nedeniyle bölgede önümüzdeki günlerde ciddi bir göç sorununun yaşanması bekleniyor.