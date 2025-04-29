ABD, Meksika, Kamboçya... Yeni pandemi kapıda!

Haberin Devamı

ABD'de başlayan ve Meksika'ya sıçrayan kuş gribi (H5N1) kontrolden çıktı. ABD Tarım Bakanlığı, çiğ süt işleyen tüm şirketlerin test için örnek paylaşmalarını zorunlu kılacak düzenlemeler getirdi.

Önde gelen sağlık uzmanları, bin adet süt ineğini ve 70'ten fazla insanı etkileyen virüsün ABD'yi yeni bir pandeminin eşiğine getirdiği uyarısında bulundu.

ABD'de 2022 yılından bu yana 168 milyondan fazla kümes hayvanı, yumurta fiyatlarının hızla yükselmesine neden olan kuş gribi salgını nedeniyle ya öldü ya da itlaf edildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Küresel Virüs Ağı (GVN) uzmanları, daha sıkı biyogüvenlik protokolleri uygulanması gerektiğini belirterek dünya genelinde uyarıda bulundu.

1/3 2/3 3/3

"HAZIRLIKLI OLUN"

GVN, ABD'deki kümes hayvancılığı endüstrisinin güvenlik önemlerinin eksik olabileceğini ve riskin bu sebeple artış gösterdiğini vurguladı. Covid-19 pandemisinin ilk günlerini anımasatan olaylar zincirinden kaçınmak için hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

GVN Direktörü Dr. Peter Palese, "Biyogüvenlik önemleri artırılmalı, aynı zamanda halka kanatlı hayvanların güvenli bir şekilde işlenmesi ve enfekte hayvanlarla temas konusunda eğitim verilmeli" dedi.

Bir başka GVN yöneticisi ve hayvanlardaki virüsler konusunda uzman Dr. Ab Osterhaus, geliştirilecek bir aşının virüse karşı mücadelede yardımcı olabileceğini savundu.

Dr. Osterhaus, "H5N1'in artan yayılımı göz önüne alındığında, aşılama yoluyla hayvanlardaki bulaşma durdurulabilir. Hayvanlardaki bulaşmanın durdurulması için acil harekete geçilmeli" ifadesini kullandı.

MODERNA'YA 590 MİLYON DOLAR

Biden yönetimi döneminde, Covid-19 pandemisi döneminde aşı geliştiren Moderna ile 590 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandı. Ancak Trump yönetiminin, bu anlaşmayı geri çekebileceği aktarıldı.

Raporlara göre, Covid-19'un ardından salgınlara karşı hızlı müdahale edilmesi amacıyla Pandemiye Hazırlık ve Müdahale Ofisi (OPPR) kuruldu. Trump'ın göreve gelmesi sonrası OPPR'ye, hiç personel alınmadı ve maddi destek sağlanmadı.

Aralarında Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin de bulunduğu pek çok uzman, ABD'nin salgına verdiği tepkiyi eleştirdi.

Haberin Devamı

Bir ABD vatandaşı, ölü kuşlara temas etmesinin ardından 18 Aralık'ta hastaneye kaldırıldı. Adı açıklanmayan hastanın hayatını kaybettiği ve ABD'de virüs nedeniyle bildirilen ilk insan ölümü olduğu kaydedildi.

MEKSİKA'DA İLK ÖLÜM

Meksika'daki sağlık yetkilileri, H5N1 bağlantılı ilk insan ölümünü bildirdi.

Ülkenin Coahuila eyaletinde, üç yaşında bir kız çocuğunun H5N1 kaynaklı hayatını kaybettiği açıklandı.

Eyaletin Sağlık Bakanı Eliud Aguirre, çocuğun çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Aguirre, "Çocuğun yakın çevresinden veya kendisiyle temas eden sağlık personelinden hiç kimsenin virüse karşı pozitif test sonucu almadığını" söyledi.

Haberin Devamı

Bu yıl Kamboçya'da H5N1 virüsüne bağlı iki ölüm bildirilirmişti.

Virüsün, insandan insana bulaştığı henüz gözlemlenmedi.

VİRÜS MUTASYONA UĞRADI

Hayatını kaybeden kişiye, yabani kuşlarda ve kümes hayvanlarında görülen bir tür kuş gribi virüsü D1.1'in bulaştığının da altı çizildi.

D1.1 virüsünün, hastalığın daha şiddetli geçmesine neden olup olmadığı bilinmezken Kanada'da hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki bir gençte de görüldü. Hastaneye kaldırılan genç yoğun bakıma alındıktan sonra iyileşti, ancak virüsün nasıl bulaştığının bilinmediği kaydedildi.

Washington'daki kümes hayvanı çiftliği çalışanlarında da D1.1 virüsünün görüldüğü tespit edildi.

Aralık ayı sonunda ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ciddi hastalık yaşayan bir hastada kuş gribi virüsünün mutasyona uğradığını bildirdi.

Haberin Devamı

CDC, virüsün insanların üst solunum yollarını enfekte etme kabiliyetini arttığını ve insandan insana daha kolay yayılmasına yardımcı olan değişiklikler buldu.

Kişilerde görülen mutasyonun temas edilen kuşlarda görülmediğini aktaran CDC, virüsün insana bulaştıktan sonra mutasyona uğradığını bildirdi.

Alınan örneklerin incelenmeye devam ettiğini belirten CDC, virüsün hastanın vücudunda nasıl geliştiğini araştırmaya devam ettiklerini vurguladı.