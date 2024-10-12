ABD medyasından suikast iddiası: Trump'ı öldürmeye çalıştılar...

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İranlı yetkililerin eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a ve 2020'de öldürülen Kasım Süleyman'inin ölümünden sorumlu tuttuğu eski üst düzey yetkililere suikast düzenlemek için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

ABD medyası Politico, aralarında eski milletvekilleri, Gizli Servis ajanları ve üst düzey yetkililerin de bulunduğu 24 yetkiliyle görüşüldüğünü belirtti.

Politico'nun haberinde, "İran'ın Trump'a ve Süleymani'yi vurmakla suçladığı eski üst düzey yetkililere suikast düzenleme çabaları daha önce bildirilenden çok daha aktif ve agresif” denildi.

Haberde, eski yetkililere ve aile üyelerine yönelik bilgisayar korsanlığı saldırıları ve dijital takip girişimlerinin yanı sıra İranlı ajanların yurtdışına seyahat eden bir ABD'li yetkiliyi takip etme çabaları yer aldı.

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Habere göre, İran'ın hedef listesinde olduğu iddia edilen eski Ulusal Güvenlik Konseyi çalışanları, ABD makamlarından hiçbir koruma almadı.

BİDEN İRAN'A ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

3 Ocak 2020 gecesi İran Devrim Muhafızları özel kuvvetler komutanı Kasım Süleymani ve Iraklı komutan Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarında ABD öncülüğünde düzenlenen bir operasyonda öldürülmüştü.

Politico daha önce, ABD Başkanı Joe Biden'ın İran hükümetini Trump ve eski ABD yetkililerine karşı “komplo kurmaktan vazgeçmeye” çağırdığını ve ABD'nin İran'ın eski başkana yönelik herhangi bir suikast girişimini savaş nedeni sayacağını vurguladığını bildirmişti. Politico'da yer alan haberde, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ve ABD'nin eski İran özel temsilcisi Brian Hook'un “İran tarafından hedef alındığı” iddia edilmişti.