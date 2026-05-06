ABD medyasından çarpıcı iddia: Hasar çok daha büyük

İran devletine bağlı medya kuruluşları tarafından yayımlanan ve Washington Post gazetesi tarafından doğrulanan görüntüler, İran'ın hava saldırıları sonucu ABD askeri tesislerine verdiği zararın daha önce açıklananlardan çok daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Uydu görüntüleri analizine dayanan haberde, "İran'ın hava saldırıları savaşın başlamasından bu yana Orta Doğu'daki ABD askeri tesislerinde en az 228 yapıyı veya ekipmanı hasara uğrattı veya imha etti" ifadesi kullanıldı.

Haberde, "Hangarlar, kışlalar, yakıt depoları, uçaklar ve önemli radar, iletişim ve hava savunma ekipmanları, (İran tarafından) hedef alındı. Yıkımın boyutu, ABD hükümeti tarafından kamuoyuna açıklanandan veya daha önce bildirilenlerden çok daha büyük." değerlendirmesinde bulunuldu.

Uydu görüntüsü sağlayan en büyük iki şirket olan Vantor ve Planet’in, en büyük müşterileri olan ABD hükümetinin talepleri doğrultusunda bölgeye ait görüntülerin paylaşımını sınırlandırdığı belirtilen haberde, bu durumun, İran’ın karşı saldırılarını değerlendirmeyi zorlaştırdığı, hatta bazı durumlarda imkansız hale getirdiği kaydedildi.

Haberde, İran tarafından yayımlanan 109 yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsünün orijinalliğinin, Avrupa Birliği’nin uydu sistemi Copernicus’tan alınan düşük çözünürlüklü görüntüler ve Planet’ten elde edilen mevcut yüksek çözünürlüklü görüntülerle karşılaştırılarak doğrulandığı aktarıldı.

"İRAN SALDIRILARI İSABETLİYDİ"

WP'nin isteği üzerine uydu görüntülerini analiz eden Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde kıdemli danışman ve emekli Deniz Piyade Albayı Mark Cancian, "İran saldırıları isabetliydi. Rastgele ıskaları gösteren kraterler yok." ifadelerini kullandı.

Haberde, İran saldırılarının Katar’daki El-Udeid Hava Üssü’ndeki bir uydu iletişim tesisini, Bahreyn’deki Riffa ve Isa hava üsleri ile Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üssü’ndeki Patriot füze savunma sistemlerini, ABD 5. Filosu’nun karargahı olan Bahreyn Deniz Destek Faaliyetleri Merkezi’ndeki bir uydu antenini, Kuveyt’teki Camp Buehring’de bulunan bir enerji santralini ve üç ayrı üste yer alan beş yakıt depolama tankını hedef aldığı belirtildi.

Görüntüler, İran'ın dron saldırıları sonucu çok sayıda kışla, hangar veya depoyu hasara uğrattığını veya tamamen yok ettiğini ortaya koyuyor.

ABD ordusuna göre, 28 Şubat’tan bu yana bölgedeki ABD üslerine düzenlenen saldırılarda 7 Amerikan askeri öldü, 400’den fazla asker de yaralandı.