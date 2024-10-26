ABD medyasında çarpıcı analiz: Gölge savaş açık çatışmaya dönüştü... İsrail'in önceden haber verdiği iddia edildi...

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ABD gazetesi New York Times, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırının ardından "Saldırı, çatışmanın yeni bir aşamaya geçtiğine işaret etse de topyekûn bir savaşı uzakta tutuyor" başlıklı bir analiz yayımladı.

İsrail'in İran topraklarında suikastlar ve sabotaj eylemleri gerçekleştirdiği ancak stratejik olarak sessiz kaldığı belirtilen analizde, "Son saldırının ardından İsrail, İran içinde askeri bir operasyon yürüttüğünü resmen kabul etmiş oldu" denildi.

Analizde, saldırının 1982'deki İran-İsrail Vekalet Savaşı'ndan bu yana İran'da yabancı bir hava kuvveti tarafından gerçekleştirilen ender saldırılardan biri olduğu belirtildi.

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Analizde, Gölge Savaş olarak da bilinen İran-İsrail Vekalet Savaşı'nın, geçen yıl İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından açık bir çatışmaya dönüştüğünün altı çizildi.

ABD'nin İsrail'e saldırıları daraltması yönünde baskı yaptığı ve bu baskı sebebiyle İsrail'in İran'daki nükleer ve petrol tesislerine saldırmaktan kaçındığı ifade edilen analizde, İsrail'in üç aşamalı bir operasyon ile yaklaşık 20 askeri tesise odaklandığı belirtildi.

Saldırının Orta Doğu'nun iki güçlü ordusunun kontrol edilemez bir çatışmanın eşiğinde olduğuna dair korkuları hafiflettiği değerlendirmesi yer aldığı analizde, uzman görüşlerine de yer verildi.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nde İran uzmanı olan Ellie Geranmayeh, “Yıllardır süren gölge savaş, tamamen açık bir çatışmaya dönüştü” ifadesinde bulundu. Geranmayeh aynı zamanda, “Tahran, askeri tesislere yönelik bu saldırıları, İsrail'in daha fazla saldırı gerçekleştirmesine davetiye çıkaracak şekilde misilleme yapmadan sineye çekebilir” dedi.

İsrailli İran uzmanı Yoel Guzansky, saldırıya ilişkin “Bu, çok daha fazla duyarlı davranılması gereken tehlikeli bir aşamanın başlangıcı. Ancak İran'dan 'Oh, bu bir şey değil' şarkıları duyuyorum" yorumunu yaptı.

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Bazı analistlerin ise, İsrail'in 5 Kasım'da yapılacak ABD seçimlerinin ardından daha büyük bir saldırı için zemin hazırladığından endişe duydukları ifade edildi.

Geranmayeh, “ABD'nin Netanyahu'yu şimdilik dizginlemeyi başarması İran'da ve bölgede rahat bir nefes aldıracak. Ancak bu durum, ABD seçimlerine kadar geçici bir kısıtlama olabilir. Seçimlerden sonraki dönem, İran'ın gücünü geliştirmesini önlemek için altın bir fırsat olarak algılansa da İsrail'in İran'a yeniden saldırdığı bir dönem olabilir” dedi.

Uzmanların "gerilimin tırmanması durulsa bile İran ve İsrail'in yönetilemez bir çatışmaya doğru sürüklendiği" konusunda uyardığı analizde ayrıca, İran medyasında, ülkedeki hayatın normale döndüğüne dair görüntü ve resimler yayınlandığı vurgulandı.

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"İSRAİL ÖNCEDEN HABER VERDİ" İDDİASI

ABD merkezli haber sitesi Axios'ta yer alan bir iddiada ise, "İsrail, İran'a düzenlediği saldırı öncesinde nereye saldıracaklarını haber verdi" denildi.

Öne sürülen iddiada, “İsrailliler İranlılara genel olarak neye saldıracaklarını ve neye saldırmayacaklarını önceden açıkça belirttiler" ifadeleri yer aldı.

Axios'a konuşan üç kaynak, "İsrail'in verdiği haberler, aralarında Hollanda Dışişleri Bakanı'nın da bulunduğu bazı üçüncü taraflar aracılığıyla İran'a iletildi" dedi.

Kaynaklar ayrıca, İran'ın gelecekte misilleme düzenlemesi halinde İsrail'in daha güçlü saldıracağı uyarısı yaptı.