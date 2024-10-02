ABD medyası seçenekleri sıraladı: İsrail İran'a karşı büyük bir intikam planlıyor

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İran dün gece İsrail'e yüzlerce füzenin kullanıldığı bir saldırı gerçekleştirdi. İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yeni açıklamada, operasyona "Gerçek Vaat 2" adının verildiği belirtildi.



İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi saldırı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “BM genelgesinin 51. Maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkımızı kullanarak sadece Gazze ve Lübnan'daki soykırımdan sorumlu askeri ve güvenlik noktalarını hedef aldık. Yaklaşık iki ay boyunca Gazze'de ateşkes sağlanması için büyük bir itidal gösterdikten sonra bu adımı attık” dedi.



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Arakçi, “İsrail rejiminin karşılık vermemesi halinde operasyonumuz sona ermiştir. Aksi takdirde tepkimiz çok daha güçlü ve sert olacaktır. İsrail'in destekçilerine, bu çılgınlığa dahil olmak yerine Tel Aviv'deki savaş kışkırtıcılarını dizginlemek için artık büyük bir sorumluluk düşüyor” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise intikam sözü vererek "İran bu gece çok büyük bir hata yaptı ve bedelini ödeyecek" dedi.

Bugün batı medyasında yer alan analizlere göre Tel Aviv yönetimi İran'a vereceği cevap için tartışmalara başladı. Dün gece Netanyahu başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında Tahran'a verilecek cevabın ne olacağı konusunda net bir karar verilemedi.

Üst düzey bir İsrailli yetkili Axios'a yaptığı açıklamada, kabine toplantısında karar alınmamasının nedenlerinden birinin İsrailli yetkililerin Biden yönetimiyle istişare etmek istemesi olduğunu söyledi. İsrail İran'a kendi başına yanıt verecek olsa da, durumun stratejik etkileri nedeniyle planlarını ABD ile koordine etmek istiyor.

İSRAİL BÜYÜK BİR MİSİLLEME PLANLIYOR

Axios'ta yer alan habere göre, bölgesel bir savaşın eşiğinde olan İsrailli yetkililer, IDF'nin dün gerçekleştirilen büyük füze saldırısına birkaç gün içinde "önemli bir misilleme" yapacağını ve bu saldırının İran'daki petrol üretim tesislerini ve diğer stratejik alanları hedef alabileceğini söyledi.



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Axios İsrail ve İran'ın Ortadoğu'yu saran savaşta yeni ve çok daha tehlikeli bir cephe açmaya hiç bu kadar yakın olmadığına dikkat çekerken İsrailli yetkililerin açıklamalarına atıfta bulundu ve İran'ın nükleer tesislerine saldırı da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu yazdı.

SUİKAST VE HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİN DEVRE DIŞI BIRAKILMASI DA OLASILIKLAR ARASINDA

Axios kaynaklarına göre birçok İsrailli yetkili olası hedef olarak İran'ın petrol tesislerini işaret ediyor, ancak bazıları hedefli suikastların ve İran'ın hava savunma sistemlerinin devre dışı bırakılmasının da olasılıklar arasında olduğunu söylüyor.

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Yayın organına göre, İsrail'in cevabı, savaş uçaklarıyla hava saldırılarının yanı sıra iki ay önce Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesine benzer gizli operasyonlar olabilir.