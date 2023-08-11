ABD medyası mercek altına aldı! "Baykar 'buzkıran' gibi ilerliyor"

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Temmuz ayında Suudi Arabistan’ın Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketi Baykar'dan drone satın almak üzere imzaladığı Anlaşma Türkiye tarihindeki en büyük savunma anlaşması olmuştu.

Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan ile yaptığı ihracat ve işbirliği anlaşmalarına bir yenisini daha ekleyen Baykar, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzaladı.

ABD’li savunma dergisi Breaking Defense, bu anlaşmaları mercek altına aldığı analizinde Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar 'ın sözlerine yer verdi.

"BAYKAR 'BUZKIRAN' GİBİ İLERLİYOR"

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Bayraktar, dergiye yaptığı açıklamada Baykar'ın 'buzkıran' gibi ilerlediğini ve Türk savunma sanayisi firmaları için yol açtığına dikkat çekerek şunları söyledi;

"İş birliği yaptığımız ortaklarımız ASELSAN ve ROKETSAN da teknolojik kabiliyetlerine göre NCMS şirketiyle anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmalar sayesinde Türk savunma ve havacılık sanayisinde alt sistem üreten yüzlerce firma, yeni iş birlikleri kuracak ihracat portföylerini genişletecek."





"CİDDİ KATKILAR SAĞLAYACAK"

İmzalanan son anlaşma ile SAMI'nin (Saudi Arabia Military Industries) Akıncı parçalarının yerel olarak üretilmesine yardımcı olacağını vurgulayan Bayraktar, "Bu sayede uzun yıllardır yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarının getirdiği bilgi ve deneyimi aktararak teknoloji transferine katkı sağlayacağız." dedi ve ekledi;

"Bu anlaşmaların Suudi Arabistan'ın teknoloji geliştirme ve üretimi yerelleştirmeyi hedefleyen Vizyon 2030 projesine de ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum."



"İLK TÜRK FİRMALARI OLSA DA SON OLMAYACAK"

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Aselsan ve Roketsan'ın Baykar'ın liderliğini takip eden ilk Türk firmaları olduğunu ancak son olmayacağını belirten Breaking Defence konuya ilişkin uzman görüşlerine yer verdi.

Uzmanlara göre Baykar'ın imzaladığı anlaşmalar iki ülkenin savunma sanayileri arasında uzun vadeli bir ilişki oluşturacak ve bu durum Türkiye'nin diğer Körfez ülkeleriyle de iş birliğini artıracak.