ABD medyası duyurdu... Çin-ABD gerilimini artıracak iddia

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Çin ve ABD ilişkilerinde tansiyon yükseltecek yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD basının üst düzey yetkililere dayandırdığı haberlerde, Çin’in ABD’yi gözetlemek için Küba’ya elektronik dinleme tesisi kurmak için gizli bir anlaşmaya prensipte vardığı iddia edilerek, Çin’in söz konusu anlaşma için Küba’ya milyarlarca dolar ödediği öne sürüldü. Haberlerde, Çin’in söz konusu tesisi kurması halinde ABD'nin güneydoğu kesiminden e-posta, telefon görüşmeleri ve uydu iletileri gibi elektronik iletişim verileri toplayabileceği ve gemi trafiğini izleyebileceği aktarıldı.



ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Florida eyaletinde, ABD'nin eskiden en büyük askeri üssü olan Fort Liberty eski adıyla Fort Bragg ise Kuzey Carolina eyaletinde yer alıyor.

“BUNU YAKINDAN İZLİYORUZ”

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu özel haber hakkında konuşamam, ancak Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu yarım küre de dahil olmak üzere dünya çapında askeri amaçlara sahip olabilecek altyapıya yatırım yapma çabalarının gayet farkındayız ve birçok kez konuştuk. Bunu yakından izliyoruz, karşı koymak için adımlar atıyoruz ve ülkemizde, bölgede ve dünyada tüm güvenlik taahhütlerimizi yerine getirebileceğimizden eminiz” dedi.

"ABD'YE DOĞRUDAN BİR SALDIRI"

ABD Senatosunun Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat Başkanı Senatör Bob Menendez, haberlerin doğru olması halinde bunun "ABD'ye doğrudan bir saldırı" olacağını belirterek, "Umarım yönetim, bu doğruysa nasıl tepki vereceğini düşünür" dedi.

BLİNKEN, ÇİN’İ ZİYARET EDECEK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu yılın başında Çin casus balonunun ABD üzerinde düşürülmesinin ardından Çin'e yapacağı ziyareti ertelemişti. Blinken’ın söz konusu ziyareti gelecek haftalarda yapması beklenirken, yeni iddiaların ziyaretin iptal edilmesine yol açıp açmayacağı sorularını gündeme getirdi.

ABD VE SSCB KÜBA NEDENİYLE KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

Daha önce Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile ABD, Küba nedeniyle karşı karşıya gelmişti. Küba Füze Krizi olarak da bilinen Ekim 1962’de olayda, ABD’nin Türkiye ve İtalya'ya, SSCB’nin ise Küba’ya nükleer başlıklı füze yerleştirmesi ile dönemin iki süper gücü karşı karşıya gelmişti. Söz konusu olay SSCB’nin füzeleri geri çekmesi ile sona ererken, ABD ve SSCB’nin tarihte nükleer bir çatışmaya en çok yaklaştığı an olarak kabul ediliyor.



SSCB ayrıca, 1960'ların ortalarında Havana'nın hemen güneyindeki Lourdes Adası’na ABD’yi hedefleyen parabolik antenlerle bir casus üssü kurmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tesisi 2000'li yılların başında kapatmıştı.