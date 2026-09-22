ABD medyası birleşti! Beyaz Saray karşı adım attı: Trump TV

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

ABD'de önde gelen televizyon haber kuruluşları, Başkan Donald Trump yönetiminin bazı medya kuruluşlarının Beyaz Saray'a girişini engellemesinin ardından ortak havuz yayınlarını geçici olarak durdurma kararı aldı. ABC, CBS, Fox News, NBC ve CNN, Beyaz Saray'daki gelişmeleri takip eden ortak havuz kapsamında Trump'ın etkinliklerini görüntülemeyeceklerini açıkladı.

Kararın, CNN'in Beyaz Saray'a girişinin engellenmesine tepki olarak alındığı belirtildi. Televizyon kuruluşları tarafından yayımlanan ortak açıklamada, "Kamuoyunun hükümeti hakkında doğru ve bağımsız bilgi alma konusunda önemli bir çıkarı vardır. Hiçbir yönetim, yaptığı haberlerden hoşlanmadığı gerekçesiyle bir haber kuruluşunu kısıtlamamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

WASHINGTON POST, NEW YORK TIMES VE AP DE KATILDI

Haberin Devamı

Washington Post, New York Times ve Associated Press (AP) de televizyon kanallarına destek amacıyla Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) etkinliklerine ilişkin Beyaz Saray fotoğraf havuzundan alınan görüntüleri yerel saatle gece yarısına kadar yayımlamayacaklarını duyurdu.

Böylece ABD'nin önde gelen medya kuruluşları, Beyaz Saray'ın basın kuruluşlarına yönelik uygulamasına karşı ortak bir tutum ortaya koydu.

BEYAZ SARAY'DAN "TRUMP TV" HAMLESİ

Medya kuruluşlarının ortak kararının ardından Beyaz Saray, resmi canlı yayınını sosyal medya platformlarında "Trump TV" adıyla öne çıkardı.

Beyaz Saray'ın paylaşımında, kanalın yönetimin "en önemli açıklamaları, canlı etkinlikleri ve öne çıkan anlarını" doğrudan izleyicilere ulaştıracağı belirtildi. Paylaşımda ayrıca, "Gürültü yok, yalnızca Trump yönetiminden doğrudan haberler." ifadesine yer verildi.

Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlenen yeni helikopter pisti açılışına ilişkin etkinlik de televizyon kanallarının yayını olmadan gerçekleştirildi. Etkinlik yalnızca Beyaz Saray'ın canlı yayını üzerinden takip edilebildi. Ancak yayında profesyonel bir ses düzeninin bulunmaması nedeniyle Trump'ın konuşması, helikopterlerin gürültüsü yüzünden büyük ölçüde duyulamadı.

DEMOKRAT SENATÖRLERDEN TRUMP'A TEPKİ

Haberin Devamı

Demokrat senatörler Ed Markey ve Dick Durbin de sosyal medya platformu X üzerinden yaptıkları açıklamalarda Trump yönetiminin kararına tepki gösterdi.

Markey, basın özgürlüğünün demokrasinin işleyişi açısından "hayati öneme sahip" olduğunu belirterek, yönetimin kararının basın özgürlüğü açısından tehdit oluşturduğunu söyledi.

Durbin ise özgür basının ABD demokrasisi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı ve Beyaz Saray'ın yasağı kaldırması çağrısında bulundu.

TRUMP CNN, MS NOW VE POLITICO'YU HEDEF ALMIŞTI

Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CNN, MS NOW ve Politico'nun "Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını" açıklamıştı. Trump, kararına gerekçe olarak söz konusu kuruluşların "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

Haberin Devamı

CNN, MS NOW ve Politico ise muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişinin yasaklanmasına karşı federal mahkemede dava açmıştı.