ABD mahkemesi 'pardon' dedi... Suçsuz olduğu 27 yıl sonra ortaya çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
26 kent alarmda İstanbula kar geliyor... Meteorolojiden peş peşe uyarılar26 kent alarmda! İstanbul'a kar geliyor... Meteoroloji'den peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şokuJet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku#Jet Fadıl
Konyaspordan Ahmet Çalıkın sözleşmesiyle ilgili kararKonyaspor'dan Ahmet Çalık'ın sözleşmesiyle ilgili karar#Ahmet Çalık
Çok önemli 5 yenilik Fatura, abonelik, ev - araba alımı: Tüketiciye koruma zırhı geliyorÇok önemli 5 yenilik! Fatura, abonelik, ev - araba alımı: Tüketiciye koruma zırhı geliyor#Tüketici
Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorumEngelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum#İmamoğlu
Tüm markalar güncelledi İşte en ucuz otomobil fiyatlarıTüm markalar güncelledi! İşte en ucuz otomobil fiyatları#Otomobil
Anlaşma sağlandı Deneme seferleri 31 Ocakta başlıyorAnlaşma sağlandı! Deneme seferleri 31 Ocak'ta başlıyor#İran
Bin yılın patlaması Kimseye ulaşılamıyor... 100 bin kişi dünyadan koptuBin yılın patlaması! Kimseye ulaşılamıyor... 100 bin kişi dünyadan koptu #Tonga
Pandemide kurdular... Hayallerini gerçekleştirdiler New Yorktaki Türk çiftten büyük başarıPandemide kurdular... Hayallerini gerçekleştirdiler! New York'taki Türk çiftten büyük başarı#Restoran
Muhalefet cephesinde yeni gelişmeler varMuhalefet cephesinde yeni gelişmeler var#İmamoğlu
Erdoğan, Arnavutluk Meclisinde... Üstüne basa basa FETÖ çağrısıErdoğan, Arnavutluk Meclisi'nde... Üstüne basa basa FETÖ çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Putini kızdıracak adım atıldı... Krizde yeni zirvePutin'i kızdıracak adım atıldı... Krizde yeni zirve!#Rusya
Adada buluştular 5 milyon euroya...Ada'da buluştular! 5 milyon euroya...#Fenerbahçe
Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı ayrılığının kodları: Sensiz adam olmaz bendenSinan Akçıl - Burcu Kıratlı ayrılığının kodları: Sensiz adam olmaz benden!#Sinan Akçıl
Coşkun Sabahın kitabında yer aldı Bülent Ersoyla ilgili bomba iddia...Coşkun Sabah'ın kitabında yer aldı! Bülent Ersoy'la ilgili bomba iddia...#Coşkun Sabah
HABERLERDünya Haberleri

ABD mahkemesi 'pardon' dedi... Suçsuz olduğu 27 yıl sonra ortaya çıktı

#ABD#Mahkeme#Dünya
ABD mahkemesi pardon dedi... Suçsuz olduğu 27 yıl sonra ortaya çıktı

ABD'de cinsel istismar ve cinayetten suçlu bulunan iki kişinin masumiyetleri yıllar sonra ortaya çıktı. Bölge savcısı 'Onlara kayıp yıllarını veremeyiz ama itibarlarını geri getirebiliriz' dedi.

Haberin Devamı

ABD'de Ferhan Şensoy'un başrolünde olduğu ve 3 arkadaşın yanlış ihbar sonucu hapis yatmalarını konu alan 'Pardon' filmini akıllara getiren bir olay yaşandı.

26 Haziran 1987'de, şimdi 74 yaşında olan Joyce Watkins ve o zamanki erkek arkadaşı Charlie Dunn, Watkins'in dört yaşındaki yeğeni Brandi'yi almak için Kentucky'ye gittiler.

Ertesi sabah Brandi'nin tepki vermediğini fark eden ikili onu Nashville Memorial Hastanesine götürdü. Buradaki doktorlar çocukta cinsel istismar ve kafa travması izleri saptadı.

İkili Brandi ile sadece dokuz saat geçirdi ancak adli tabip yaralanmaların bu süre zarfında devam ettiği sonucuna vardı.

ABD mahkemesi pardon dedi... Suçsuz olduğu 27 yıl sonra ortaya çıktı

Bir yıl sonra, Ağustos 1988'de, Watkins ve Dunn birinci derece cinayet ve ağırlaştırılmış tecavüzden suçlu bulundular ve 2015'te şartlı tahliye edilmeden önce 27 yıl boyunca hapis yattılar.

Haberin Devamı

Ancak 1987 yılında yapılan tıbbi muayenenin metodolojisin pediatrik kafa travmasını tespit etmek için meşru bir yöntem olmadığı ortaya çıktı.

Bu gelişme sonrası haksız yere hüküm giyen ve 27 yılını hapiste geçiren ikili aklandı.

Bölge Savcısı Glenn Funk CNN'e verdiği demeçte, 'Joyce Watkins ve Charlie Dunn masum. Onlara kayıp yıllarını veremeyiz ama itibarlarını geri getirebiliriz' dedi

Serbest bırakılmadan hemen önce hayatını kaybeden Dunn'ın kızı Jackie, WTVF'ye verdiği demeçte, 'Keşke babam bu güne tanık olmak için burada olsaydı' dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Mahkeme#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki