ABD mahkemesi 'pardon' dedi... Suçsuz olduğu 27 yıl sonra ortaya çıktı

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ABD'de Ferhan Şensoy'un başrolünde olduğu ve 3 arkadaşın yanlış ihbar sonucu hapis yatmalarını konu alan 'Pardon' filmini akıllara getiren bir olay yaşandı.

26 Haziran 1987'de, şimdi 74 yaşında olan Joyce Watkins ve o zamanki erkek arkadaşı Charlie Dunn, Watkins'in dört yaşındaki yeğeni Brandi'yi almak için Kentucky'ye gittiler.

Ertesi sabah Brandi'nin tepki vermediğini fark eden ikili onu Nashville Memorial Hastanesine götürdü. Buradaki doktorlar çocukta cinsel istismar ve kafa travması izleri saptadı.

İkili Brandi ile sadece dokuz saat geçirdi ancak adli tabip yaralanmaların bu süre zarfında devam ettiği sonucuna vardı.

Bir yıl sonra, Ağustos 1988'de, Watkins ve Dunn birinci derece cinayet ve ağırlaştırılmış tecavüzden suçlu bulundular ve 2015'te şartlı tahliye edilmeden önce 27 yıl boyunca hapis yattılar.

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Ancak 1987 yılında yapılan tıbbi muayenenin metodolojisin pediatrik kafa travmasını tespit etmek için meşru bir yöntem olmadığı ortaya çıktı.

Bu gelişme sonrası haksız yere hüküm giyen ve 27 yılını hapiste geçiren ikili aklandı.

Bölge Savcısı Glenn Funk CNN'e verdiği demeçte, 'Joyce Watkins ve Charlie Dunn masum. Onlara kayıp yıllarını veremeyiz ama itibarlarını geri getirebiliriz' dedi

Serbest bırakılmadan hemen önce hayatını kaybeden Dunn'ın kızı Jackie, WTVF'ye verdiği demeçte, 'Keşke babam bu güne tanık olmak için burada olsaydı' dedi.