ABD Maduro’nun uçağına el koydu

Haberin Devamı

ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya ait uçağa Dominik Cumhuriyeti’nde el koyulduğunu ve Florida eyaletine götürüldüğünü duyurdu. Bakanlık, uçağın 13 milyon dolara, ABD’de yasadışı olarak satın alındığını ve ülkeden çıkarıldığını vurguladı. ABD’li yetkililer uçağa, yaptırım yasalarına ve ihracat kontrollerine aykırılık nedeniyle el koyulduğunu duyurdu. Yetkililer, Maduro’yla bağlantılı kişilerin, uçağın Florida’dan satın alınmasını örtülü şekilde yapabilmek için Karayip merkezli bir şirketi kullandıklarının ortaya çıkarıldığını da iddia etti. Uçağın 2022 yılı sonunda alımı sonrası Nisan 2023’te Karayipler üzerinden Venezuela’ya yasa dışı olarak ihraç edildiği kaydedildi. Ayrıca uçağın Maduro tarafından ‘“uluslararası seyahat” için de kullanıldığı öne sürüldü. 28 Temmuz’da yapılan seçimleri Maduro’nun kazandığı açıklanırken muhalefet sonuçları tanımamıştı. Gösteriler üzerine muhalefet koalisyonun adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez için önceki gün tutuklama emri çıkarılmıştı.