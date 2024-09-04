×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD Maduro’nun uçağına el koydu

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Maduro#Uçak
ABD Maduro’nun uçağına el koydu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 07:00

Maduro’nun uçağına el konulmasının ABD ile Venezuela arasında iyice gerginleşen ilişkilere yeni bir yük getirmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya ait uçağa Dominik Cumhuriyeti’nde el koyulduğunu ve Florida eyaletine götürüldüğünü duyurdu. Bakanlık, uçağın 13 milyon dolara, ABD’de yasadışı olarak satın alındığını ve ülkeden çıkarıldığını vurguladı. ABD’li yetkililer uçağa, yaptırım yasalarına ve ihracat kontrollerine aykırılık nedeniyle el koyulduğunu duyurdu. Yetkililer, Maduro’yla bağlantılı kişilerin, uçağın Florida’dan satın alınmasını örtülü şekilde yapabilmek için Karayip merkezli bir şirketi kullandıklarının ortaya çıkarıldığını da iddia etti. Uçağın 2022 yılı sonunda alımı sonrası Nisan 2023’te Karayipler üzerinden Venezuela’ya yasa dışı olarak ihraç edildiği kaydedildi. Ayrıca uçağın Maduro tarafından ‘“uluslararası seyahat” için de kullanıldığı öne sürüldü. 28 Temmuz’da yapılan seçimleri Maduro’nun kazandığı açıklanırken muhalefet sonuçları tanımamıştı. Gösteriler üzerine muhalefet koalisyonun adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez için önceki gün tutuklama emri çıkarılmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Maduro#Uçak

BAKMADAN GEÇME!