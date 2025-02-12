ABD lideri Ukrayna’ya baskıyı arttırıyor: ‘Anlaşma olmazsa Rusya olurlar’

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Seçim süreci boyunca Ukrayna savaşını 24 saat içinde bitireceği söylemiyle bölgede silahları susturma sözü veren ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından bu yana bütün dünya burada bir gelişme yaşanmasını beklerken, Trump belirsizlik içeren açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Fox News’a verdiği son röportajında, “Ukrayna belki de bir gün Rusya olur” ifadesini kullanan Trump’a yanıt ise Kiev değil Moskova’dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Trump’ın sözlerine, “Ukrayna’nın büyük bir kısmı zaten Rusya” diye yanıt verdi.

500 MİLYAR DOLAR İSTİYORUM

Ukrayna’ya yapılan yüklü Amerikan askeri ve maddi yardımlarını uzun süredir eleştiren Trump, son röportajında da Kiev’e mesajlarını bu bağlamda verdi. Kendi yönetiminin bölgede barış anlaşması için sarfettiği çabalarla ilgili konuşurken, “Belki bir anlaşma yaparlar belki de yapmazlar. Belki bir gün Rusya olurlar, belki de olmazlar” ifadelerini kullanan Trump, Washington’ın Kiev’e desteğini bu ülkeden alınacak nadir toprak minerallerine bağladığı çıkışını yineledi. “(Ukrayna’ya verdiğimiz) parayı geri alacağız ve bu parayı geri istediğimi söylüyorum” diyen ABD Başkanı, Ukrayna tarafında 500 milyar dolarlık nadir toprak mineralleri istediğini ilettiği ve Kiev yönetiminin buna “prensipte olur verdiğini” söyledi.

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‘ZATEN BİZİM TOPRAĞIMIZ’

Trump’ın sözlerine Kremlin’den kısa sürede yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, “Ukrayna’nın büyük bir kısmının Rus olmak istediği ve hatta bir kısmının zaten Rusya’ya katıldığı bariz” ifadelerini kullandı. Rusya’nın 2022 yılında ilhak ettiği Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerine atıfta bulunan Peskov, “Bu sahada da somutlaşmış bir gerçek. Rusya’nın dört yeni bölgesi var. Birçok tehlikeye rağmen Rusya’ya katılma oyu vermek için sıraya giren insanlar Başkan Trump’ın sözlerini yanıtlıyor” diye konuştu.

RUSYA-UKRAYNA NEDEN ANLAŞAMIYOR

Trump’ın gelişiyle birlikte Ukrayna savaşının bitmesine yönelik bir beklenti oluşsa da özellikle son bir yıldır sahada ivmeyi lehine çeviren Rusya’nın taviz vermeye yanaşmaması ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ile bağlayıcı güvenlik garantileri konusundaki ısrarı süreci karmaşık hale getiriyor. Rusya lideri Vladimir Putin’le telefonda görüştüğünü söyleyen Trump, Rus liderle konuşmalarına ilişkin detay paylaşmazken savaşı bitirmek için “somut bir planı” olduğunu savunuyor. Washington-Moskova hattında birçok kanaldan iletişimin sürdüğü aktarılırken, Ukrayna ile kısa süre içinde üst düzey resmi görüşmeler gerçekleştirilecek. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in cuma günü Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşeceği belirtiliyor. Zelenski’nin ofisinden kaynaklar ayrıca Trump’ın Ukrayna temsilcisi Keith Kellogg’un da 20 Şubat’ta Ukrayna’yı ziyaret edeceğini aktarıyor.