ABD-Kuzey Kore arasında tehlikeli ‘yakınlaşma’… Yıllar sonra bir ilk! Kamala Harris Kuzey-Güney sınırına gidiyor

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Geçtiğimiz ay, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, Çin’in tüm uyarılarına ve tehditlerine rağmen Tayvan’a yaptığı ziyaret çok konuşulmuş; yapılan karşılıklı açıklamalar ve bölgede düzenlenen askeri tatbikatlar dünyanın yüreğini ağzına getirmişti.

Bu kez de ABD başkan yardımcısı Kamala Harris, yarımadada artan gerilimler nedeniyle yarın Kuzey ve Güney Kore'yi ayıran ağır silahlı sınırı ziyaret edecek.

Harris, Pyongyang'daki rejimin Güney Kore ve ABD'nin ilk kez büyük çaplı deniz tatbikatlarının başlatılmasının ardından 'bir çatışmayı tetikleme' riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarı yapmasından günler sonra, sınırın güney tarafındaki askerden arındırılmış bölgeye (DMZ) varacak.

ORTAK TATBİKAT DEVAM EDİYOR

ABD ve Güney Kore’nin ortak düzenlediği tatbikatlar 5 yıldan sonra yapılan en kapsamlı askeri tatbikat olarak tanımlanıyor.

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Bir Beyaz Saray yetkilisi, Harris'in DMZ'ye yaptığı ziyaretin 'ABD'nin Kuzey Kore'nin herhangi bir tehdidi karşısında Güney Kore'nin yanında durma taahhüdünün altını çizeceğini' söyledi.

Harris, Donald Trump'ın 2019'da ülkenin lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşme sırasında sınır çizgisini geçerek Kuzey Kore'ye girmesinden bu yana ABD yönetiminin Kore-arası sınırına giden en kıdemli üyesi olacak. EN SON TRUMP GİTMİŞTİ

Yapılan açıklamaya göre Harris, ateşkesle sona eren ancak barış anlaşması olmayan 1950-53 Kore savaşında öldürülen on binlerce ABD ve Kore askerinin 'ortak fedakarlığını’ anacak ve 'DMZ'deki sahaları ziyaret ederek orada bulunan askerlerle buluşacak ve ABD’li komutanlardan brifing alacak.

Kuzey Kore, bu yıl, 2017'den bu yana ilk kez tam menzilden ateşlenen kıtalararası bir balistik füze de dahil olmak üzere rekor sayıda silah testi gerçekleştirdi.

ABD'li ve Güney Koreli yetkililer aylardır Pyongyang'ın yedinci nükleer testini yapmak üzere olabileceği konusunda uyarırken, bazı analistler Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, 16 Ekim’deki Çin Komünist Partisi ulusal kongresine kadar bekleyebileceğini söyledi. ÇİN'İ UTANDIRMAMAK İÇİN...

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Kuzey Kore, geleneksel olarak en büyük müttefiki ve ticaret ortağı olan Çin'i ‘utandıracak’ bir şey yapmaktan hep kaçınıyor.

Öte yandan Washington ve Seul'deki yetkililer, herhangi bir nükleer denemeye 'hızlı ve güçlü' bir yanıt verme sözünde birleştiler.

Kuzey Kore ise pazar günü kısa menzilli bir balistik füzenin test lansmanı ile daha sofistike silahlar geliştirmeye kararlı olduğunu belirtti. YİNE FÜZE FIRLATTILAR

Fırlatma, 28.500 Amerikan askerinin konuşlandığı ABD ve Güney Kore'nin, uçak gemisi USS Ronald Reagan ve Kore yarımadasının doğu kıyısındaki savaş grubunu içeren ortak tatbikatlara başlamasından bir gün önce yapıldı.

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Harris'in DMZ ziyareti, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos ayında yaptığı ziyaretten bu yana üst düzey bir ABD'li yetkilinin yapacağı ilk ziyaret olacak ve Kuzey'in onu 'uluslararası barışa en çok zarar veren kişi’ olarak kınamasına neden olacak.