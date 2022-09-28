Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD-Kuzey Kore arasında tehlikeli ‘yakınlaşma’… Yıllar sonra bir ilk! Kamala Harris Kuzey-Güney sınırına gidiyor

Güncelleme Tarihi:

#KUZEY KORE#Kamala Harris#Güney Kore
ABD-Kuzey Kore arasında tehlikeli ‘yakınlaşma’… Yıllar sonra bir ilk Kamala Harris Kuzey-Güney sınırına gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 10:20

Dünyanın karşı çıkmasına rağmen nükleer silahlardan ve Güney Kore ile düşmanlığından vazgeçmeyen Kuzey Kore ve en büyük 'düşmanı' ABD arasından yaşanacak tehlikeli yakınlaşma, herkesin gözünün bu iki düşman kardeşi barındıran bu bölgeye çevrilmesine neden oldu...

Haberin Devamı

Geçtiğimiz ay, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, Çin’in tüm uyarılarına ve tehditlerine rağmen Tayvan’a yaptığı ziyaret çok konuşulmuş; yapılan karşılıklı açıklamalar ve bölgede düzenlenen askeri tatbikatlar dünyanın yüreğini ağzına getirmişti.

Bu kez de ABD başkan yardımcısı Kamala Harris, yarımadada artan gerilimler nedeniyle yarın Kuzey ve Güney Kore'yi ayıran ağır silahlı sınırı ziyaret edecek.

Harris, Pyongyang'daki rejimin Güney Kore ve ABD'nin ilk kez büyük çaplı deniz tatbikatlarının başlatılmasının ardından 'bir çatışmayı tetikleme' riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarı yapmasından günler sonra, sınırın güney tarafındaki askerden arındırılmış bölgeye (DMZ) varacak.

ORTAK TATBİKAT DEVAM EDİYOR

ABD ve Güney Kore’nin ortak düzenlediği tatbikatlar 5 yıldan sonra yapılan en kapsamlı askeri tatbikat olarak tanımlanıyor.

Haberin Devamı

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Harris'in DMZ'ye yaptığı ziyaretin 'ABD'nin Kuzey Kore'nin herhangi bir tehdidi karşısında Güney Kore'nin yanında durma taahhüdünün altını çizeceğini' söyledi.

Harris, Donald Trump'ın 2019'da ülkenin lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşme sırasında sınır çizgisini geçerek Kuzey Kore'ye girmesinden bu yana ABD yönetiminin Kore-arası sınırına giden en kıdemli üyesi olacak.

ABD-Kuzey Kore arasında tehlikeli ‘yakınlaşma’… Yıllar sonra bir ilk Kamala Harris Kuzey-Güney sınırına gidiyor
EN SON TRUMP GİTMİŞTİ

Yapılan açıklamaya göre Harris, ateşkesle sona eren ancak barış anlaşması olmayan 1950-53 Kore savaşında öldürülen on binlerce ABD ve Kore askerinin 'ortak fedakarlığını’ anacak ve 'DMZ'deki sahaları ziyaret ederek orada bulunan askerlerle buluşacak ve ABD’li komutanlardan brifing alacak.

Kuzey Kore, bu yıl, 2017'den bu yana ilk kez tam menzilden ateşlenen kıtalararası bir balistik füze de dahil olmak üzere rekor sayıda silah testi gerçekleştirdi.

ABD'li ve Güney Koreli yetkililer aylardır Pyongyang'ın yedinci nükleer testini yapmak üzere olabileceği konusunda uyarırken, bazı analistler Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, 16 Ekim’deki Çin Komünist Partisi ulusal kongresine kadar bekleyebileceğini söyledi.

ABD-Kuzey Kore arasında tehlikeli ‘yakınlaşma’… Yıllar sonra bir ilk Kamala Harris Kuzey-Güney sınırına gidiyor
ÇİN'İ UTANDIRMAMAK İÇİN...

Haberin Devamı

Kuzey Kore, geleneksel olarak en büyük müttefiki ve ticaret ortağı olan Çin'i ‘utandıracak’ bir şey yapmaktan hep kaçınıyor.

Öte yandan Washington ve Seul'deki yetkililer, herhangi bir nükleer denemeye 'hızlı ve güçlü' bir yanıt verme sözünde birleştiler.

Kuzey Kore ise pazar günü kısa menzilli bir balistik füzenin test lansmanı ile daha sofistike silahlar geliştirmeye kararlı olduğunu belirtti.

ABD-Kuzey Kore arasında tehlikeli ‘yakınlaşma’… Yıllar sonra bir ilk Kamala Harris Kuzey-Güney sınırına gidiyor
YİNE FÜZE FIRLATTILAR

Fırlatma, 28.500 Amerikan askerinin konuşlandığı ABD ve Güney Kore'nin, uçak gemisi USS Ronald Reagan ve Kore yarımadasının doğu kıyısındaki savaş grubunu içeren ortak tatbikatlara başlamasından bir gün önce yapıldı.

Haberin Devamı

Harris'in DMZ ziyareti, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos ayında yaptığı ziyaretten bu yana üst düzey bir ABD'li yetkilinin yapacağı ilk ziyaret olacak ve Kuzey'in onu 'uluslararası barışa en çok zarar veren kişi’ olarak kınamasına neden olacak.

Gözden Kaçmasın

Damat kaçtı, gelin düğünü tek başına yaptı Beklenen açıklama günler sonra geldi...Damat kaçtı, gelin düğünü tek başına yaptı! Beklenen açıklama günler sonra geldi...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

10 yıl boyunca korkunç bir kâbusun içinde yaşadı… Acı gerçek ölümüyle aydınlandı10 yıl boyunca korkunç bir kâbusun içinde yaşadı… Acı gerçek ölümüyle aydınlandı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#KUZEY KORE#Kamala Harris#Güney Kore

BAKMADAN GEÇME!

Bu kış hava nasıl olacak Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat’

Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat!’

#Hava Durumu
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım
Çocuklarına unvan bekleyen Harry ile Meghana şok: Rütbeleri indirildi

Çocuklarına unvan bekleyen Harry ile Meghan'a şok: 'Rütbeleri' indirildi

#Meghan Markle

BAKMADAN GEÇME!

Bu kış hava nasıl olacak Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat’

Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat!’

#Hava Durumu
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım
Çocuklarına unvan bekleyen Harry ile Meghana şok: Rütbeleri indirildi

Çocuklarına unvan bekleyen Harry ile Meghan'a şok: 'Rütbeleri' indirildi

#Meghan Markle