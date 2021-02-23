ABD koronavirüste felaketi yaşıyor... Bayraklar 5 gün yarıya indirildi!
ABD, salgın başladığından beri Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarının en yüksek olduğu ülke olmayı sürdürüyor. ABD, salgında virüse 500 bin yani tam yarım milyon insanı kurban verdi. Başkanlığı süresince salgınla ilgili tavrı eleştirilen Trump'tan sonra Beyaz Saray'a çıkan Joe Biden hayatını kaybeden vatandaşları için bayrakların yarıya indirilmesine karar verdi...
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ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyon eşiğini geçti.
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ABD medyasının kaynak olarak aldığı Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı 500 bin 71 oldu.
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Ölü sayısı bakımından dünyada ilk sırada yer alan ABD, yine John Hopkins’e göre, 28 milyon 174 bin 133 vaka sayısı ile en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.
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ABD’yi 11 milyondan fazla vaka ile Hindistan, 10 milyon 168 binden fazla vaka ile de Brezilya takip ediyor. ABD genelinde ise Kovid-19 bağlantılı 49 bin 439 can kaybı ile California eyaleti önde giderken, onu 46 bin 917 ile New York ve 42 bin 291 ile Teksas izliyor.
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre ABD’de vaka sayısı 28 milyon 809 bine yaklaşırken, ölü sayısı da 512 bini aşmış bulunuyor.
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ABD Başkanı Joe Biden, ülkede koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısının yarım milyonu geçmesinin ardından hayatını kaybedenler anısına mum yakma töreni düzenledi.
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Beyaz Saray’da gerçekleşen anma töreninde First Lady Jill Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve İkinci Beyefendi Doug Emhoff da yer aldı.
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Biden, tören öncesinde hayatını kaybedenler için bir konuşma yaptı.
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Başkan Joe Biden "Bir ulus olarak bunu kaderimizmişçesine kabullenemeyiz. Acılar karşısında hissizleşmeye direnmemiz gerekiyor" dedi.
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Biden "Bugün bütün Amerikalılara hatırlamalarını söylüyorum. Kaybettiklerimizi ve arkamızda bıraktıklarımızı hatırlayın" diye konuştu ve koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin toplamından daha fazla olduğuna dikkat çekti.
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1972'de eşi ve kızını bir araba kazasında, 2015'te de oğlunu beyin kanserinden kaybeden Biden "Benim için keder ve matemden çıkış, kendime bir amaç bularak olmuştu" dedi.
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Biden'ın konuşmasının ardından hayatını kaybedenler için Beyaz Saray'da bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
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Ülke genelinde beş gün boyunca tüm federal binalardaki bayraklar yarıya indirilecek. Biden iktidara geldiği gün olan 19 Ocak'ta, o güne kadar Kovid-19 nedeniyle ölen 400 bin kişiyi anmak için de bir tören düzenlemişti.
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Ülkede bu süreçte her gün 2 bin civarında kişi hayatını kaybediyor. Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümü ve Değerlendirilmesi Enstitüsü (IHME) Mayıs sonuna doğru bu sayının günde 500'e düşebileceğini tahmin ediyor.
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IHME'ye göre 1 Haziran'a kadar en az 90 bin ABD'li daha bu hastalık nedeniyle hayatını kaybedecek.
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Ülkede günde ortalama 1,6 milyon kişiye aşı yapılırken hastaneye başvuran hastaların sayısı 40 gündür aralıksız bir şekilde azalıyor.
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Fakat uzmanlar ülkede yayılan varyantların yeni salgınlara yol açmasından endişe ediyor.
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, koronavirüs nedeniyle ortalama bir ABD'linin beklenen yaşam ömrünün bir yıl kısaldığını açıklamıştı.
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Virüsten en fazla etkilenen gruplar arasında azınlıklar yer alıyor.
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Ocak 2020'den Temmuz 2020'ye kadar geçen altı ayda siyah erkeklerin beklenen yaşam ömrü 3 yıl, Latin Amerika göçmeni erkeklerinki ise 2,4 yıl kısaldı.
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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, göreve başladığı ilk gün salgınla mücadele kapsamında Amerikan halkından 100 gün maske takmalarını talep etmişti.
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Biden, Donald Trump yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ekibinde yer alan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'den ekibine katılmasını istemişti.
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Trump'ın tavsiyelerine zaman zaman karşı çıktığı ve eleştirdiği Dr Fauci, salgın boyunca ABD kamuoyunda ilgi odağı haline geldi. "Kahraman" olarak görülen ve görüşlerine sık sık başvurulan Fauci, Trump destekçileri arasında ise tepki toplamıştı.