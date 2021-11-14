ABD korkunç saldırıyı kabul etti! DEAŞ'lı diye 70 sivili öldürmüşler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milli Takım Dünya Kupası bileti nasıl alır İşte puan durumu ve tüm ihtimallerMilli Takım Dünya Kupası bileti nasıl alır? İşte puan durumu ve tüm ihtimaller#A Milli Futbol Takımı
Tarihi gün Seyahat süresi 6 dakikaya iniyor...Tarihi gün! Seyahat süresi 6 dakikaya iniyor...#1915 Çanakkale Köprüsü
Natalie Woodun tam 40 yıldır çözülemeyen ölümü... O gece o yatta neler yaşandıNatalie Wood'un tam 40 yıldır çözülemeyen ölümü... O gece o yatta neler yaşandı?#Natalie Wood
Milliler, Cebelitarık karşısında 3 puanı 6 golle aldıMilliler, Cebelitarık karşısında 3 puanı 6 golle aldı! #Milli Maç
Türkkana küfür tepkisi ‘Olgunlukla karşılayanlara millet sandıkta cevap verecek’Türkkan'a küfür tepkisi! ‘Olgunlukla karşılayanlara millet sandıkta cevap verecek’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
ABD korkunç saldırıyı kabul etti DEAŞlı diye 70 sivili öldürmüşlerABD korkunç saldırıyı kabul etti! DEAŞ'lı diye 70 sivili öldürmüşler#DEAŞ
Oto galeride dehşet Çok sayıda can kaybı var varOto galeride dehşet! Çok sayıda can kaybı var var#Çatışma
A Milli Takımda Burak Yılmaz kariyerinde ilki başardı 8 yıl sonra yine...A Milli Takım'da Burak Yılmaz kariyerinde ilki başardı! 8 yıl sonra yine...#Burak Yılmaz
Bakan Koca ikinci doz oranı düşük illeri sıraladı... Sadece karar vermek yeterBakan Koca ikinci doz oranı düşük illeri sıraladı... 'Sadece karar vermek yeter'#Koronavirüs
Son vidayı sıktı Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kanal İstanbul mesajıSon vidayı sıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Koca haritayı paylaştı İşte il il son durumBakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum#Koronavirüs
Bahçeliden Başak Cengiz paylaşımı: Hepimizin tüylerini diken diken etmiştirBahçeli'den Başak Cengiz paylaşımı: Hepimizin tüylerini diken diken etmiştir#Devlet Bahçeli
Radikal karar Dünya bu yasağı konuşuyor... Aşı olmayanlar alınmayacakRadikal karar! Dünya bu yasağı konuşuyor... Aşı olmayanlar alınmayacak#Rusya
BAYKAR Genel Müdürü Bayraktar Hurriyet.com.trye açıkladı: Tarihi bir gelişmeBAYKAR Genel Müdürü Bayraktar Hurriyet.com.tr'ye açıkladı: Tarihi bir gelişme#Savunma Sanayi
Ünlü oyuncunun son hali: Yıllar onu da vurduÜnlü oyuncunun son hali: Yıllar onu da vurdu#Tom Cruise
HABERLERDünya Haberleri

ABD korkunç saldırıyı kabul etti! DEAŞ'lı diye 70 sivili öldürmüşler

#DEAŞ#ABD#Hava Saldırısı
ABD korkunç saldırıyı kabul etti DEAŞlı diye 70 sivili öldürmüşler

ABD’nin 2019 yılında, Suriye’de DEAŞ’a karşı savaştığı sırada, kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba hava saldırısı düzenlediği ortaya çıktı. Saldırının ayrıntılarının incelenmesi ve eldeki bulguların ABD Merkez Komutanlığına gönderilmesinin ardından, komutanlığın, hava saldırılarının haklı olduğunu savunarak saldırıyı ilk kez kabul ettiği aktarıldı.

Haberin Devamı

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinde yer alan haberde, ABD hava kuvvetleri, 18 Mart 2019’da Suriye’nin Bağhuz bölgesinde kadın ve çocuklardan oluşan sivil bir grubu hedef aldığı belirtildi. Haberde, ABD insansız hava araçlarıyla yeri tespit edilen sivil grubun üzerine daha sonra F-15E tipi savaş uçaklarıyla 3 ayrı saldırıda 2 tondan fazla bomba bırakılarak yaklaşık 70 kişinin ölümüne neden olduğu vurgulandı.

ÖLÜ SAYISI KÜÇÜMSENDİ

Bu olayın detaylarının ilk kez ortaya çıkarıldığı vurgulanan haberde, "Bağhuz saldırısı, DEAŞ’a karşı savaş sırasında en büyük sivil kaybın verildiği olaylardan biriydi ancak ABD ordusu tarafından hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, şunlar kaydedildi:

“Bir hukuk görevlisi, saldırıyı, soruşturma gerektiren olası bir savaş suçu olarak işaretledi. Ancak askeri yetkililer, neredeyse her adımda, felaket niteliğindeki bu saldırıyı gizleyen hamleler yaptı. Ölü sayısı küçümsendi. Raporlar ertelendi, sterilize edildi ve gizlilik sınıfına alındı. ABD liderliğindeki koalisyon güçleri patlama alanını buldozerlerle düzledi. Ve üst düzey liderlere haber verilmedi.”

ABD MERKEZ KOMUTANLIĞI SALDIRIYI KABUL ETTİ

Saldırının ayrıntılarının aylar süren gizli belge ve raporların incelenmesi, ismi gizli tutulan ilgili personel ve yetkililerle doğrudan yapılan görüşmeler sonucunda bir araya getirildiğine işaret edilen haberde, eldeki bulguların ABD Merkez Komutanlığına gönderilmesinin ardından, komutanlığın, hava saldırılarının haklı olduğunu savunarak saldırıyı ilk kez kabul ettiği ve 80 kişinin öldürüldüğünü açıkladığı aktarıldı.

Haberde, Komutanlığın, söz konusu saldırıda 16 DEAŞ savaşçısı ile 4 sivilin öldürüldüğünü, diğer 60 kişiyle ilgili olarak da DEAŞ’in kontrolündeki bölgelerde kadın ve çocukların bazen silaha sarılmaları nedeniyle sivil olup olmadıklarının net olmadığını iddia ettiği kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEAŞ#ABD#Hava Saldırısı

BAKMADAN GEÇME!

Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs