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ABD Kongresi'ne Türkiye'ye F-35 satışı mektubu

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#ABD Kongresi#F-35 Savaş Uçakları#Türkiye'ye F-35 Satışı
ABD Kongresine Türkiyeye F-35 satışı mektubu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 11:20

Türk Amerikan sivil toplum kuruluşları, ABD Kongresi'nin 50'den fazla üyesine Türkiye'ye F-35'lerin satılmasına ilişkin mektup teslim etti. Kongre üyelerini ziyaret ederek Türkiye'ye yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep eden kuruluşlar, ortak mektupta iki ülke arasındaki ittifak ilişkilerine dikkat çekti.

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ABD'de yerleşik Türk Amerikan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren organizasyona, Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA), Türk Amerikan Koalisyonu (TCA), Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF), Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) USA, Güney Türk Amerikan Ticaret Odası (TACCS) ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) USA katıldı.

Söz konusu çatı kuruluşların altına imza attıkları ortak mektupta, Türkiye ile ABD arasındaki ittifak ilişkisinin temelleri ile ikili ilişkilerin bölgesel ve küresel güvenlik için önemi vurgulandı.

50'den fazla ABD Kongresi üyesi ziyaret edilerek bizzat elden teslim edilen mektupta, Türkiye ile ABD arasındaki savunma işbirliğinin iki ülkenin de çıkarlarına hizmet ettiğinin altı çizilerek, "Bu nedenle ABD'nin F-35 savaş uçaklarının satışını desteklemenizi ve bu işbirliğinin önündeki gereksiz yaptırımları ve engelleri kaldırmanızı rica ediyoruz." denildi.

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'SATIŞLAR İKİLİ İLİŞKİLERE YATIRIMDIR'

"Bu satışları desteklemek, NATO'nun bütünlüğüne, bölgesel istikrara ve gerçek ve artan değere sahip ikili ilişkilere yapılan bir yatırımdır." değerlendirmesi yapılan mektupta, Türkiye'nin büyüyen savunma sanayisinin, Avrupa'nın kendi güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi yönündeki ABD hedefini de doğrudan desteklediği kaydedildi.

Bu satışın onaylanmasının Ankara'nın Washington ve NATO ile uyumlu tedarikçilerle yakın işbirliğini sürdürmesine katkı sağlayacağı belirtilen mektupta, "Yapıcı bir bölgesel aktör olarak Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerçek anlamda arabulucu bir rol üstleniyor ve Suriye'de de istikrar için çalışıyor." ifadesine yer verildi.

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#ABD Kongresi#F-35 Savaş Uçakları#Türkiye'ye F-35 Satışı

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