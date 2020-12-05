ABD Kongresi’nden Türkiye’ye yaptırım baskısı

Tasarıda Türkiye’nin S-400’leri teslim almasının ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Rusya ile önemli bir işlem olarak kabul edildiği ve NDAA’nın yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye’de S-400 alımına müdahil olanlara CAATSA yaptırımlarının uygulanması talep edildi.

BIDEN’A DA KALABİLİR

Tasarıda, başkanın CAATSA’da belirtilen 12 maddeden en az 5’ini uygulaması istendi. Tasarıda, S-400 aldığı gerekçesiyle Türkiye’ye teslim edilmeyen 6 F-35 uçağının da ABD Hava Kuvvetlerince kullanılması için gerekli yetkilendirme yapıldı. Başkan Trump’ın gelecek hafta yasa tasarısını onaylaması halinde yaptırımlar için 30 gün süre tanınıyor. Bu onay haftaya çıkmazsa, yasanın onayı yeni başkan olmaya hazırlanan Joe Biden’a da kalabilir.

ÇAVUŞOĞLU: TEHDİT DİLİ SORUNLARI ÇÖZMEZ

İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (ISPI) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu’na video bağlantıyla katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası ilişkiler konusunda önemli açıklamalar yaptı.

ABD ile ilişkilerde sorunların bir önceki Obama döneminden başladığını anlatan ve farklılıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, “AB konusunda da söylediğim gibi tehdit ve yaptırım dili sorunları çözemez.







Gelecek yeni yönetimle bütün bu sorunları, tehdit ve yaptırım dili yerine diyalog yoluyla çözmekten yanayız. Bizim beklentimiz budur” değerlendirmesinde bulundu.



“Kimse Türkiye’nin NATO üyeliğini sorgulama hakkına sahip değil. NATO’nun güçlü bir müttefikiyiz” diyen Çavuşoğlu, S-400 alınmasının sorulması üzerine “Son 10 yıldır müttefikler neden Türkiye’ye hava savunma sistemi satmadı? Almanya, Hollanda ve ABD, müttefikinin ihtiyacı varken neden Patriotları geri çekti? Biz müttefiklerimizden alamadığımız için bunu Rusya’dan aldık. Müttefiklerin neden bize bunu satmadığı esas onlara sorulmalı” dedi.