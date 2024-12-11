ABD Kongresi'nden Suriye çağrısı

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ABD Temsilciler Meclisi Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Alt Komitesi Başkanı Joe Wilson ile Suriye Dostluk Grubu Başkanı Brendan Boyle, Beyaz Saray, Dışişleri ve Hazine bakanlıklarına Suriye konusunda ortak mektup gönderdi. Kongre üyesi Wilson, mektubu sosyal medya hesabından ‘Özgür Suriye’ etiketiyle paylaştı.

Wilson ile Boyle, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Hazine Bakanı Janet Yellen'a hitaben gönderdikleri mektupta, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların durdurulması gerektiğini belirtti.

Mektupta, “Esad rejiminin yıkılması, Suriye'ye yönelik yaptırımların sorumlu şekilde gevşetilmesi için çok önemli fırsat sunuyor. Esad rejimi yetkililerine ve Suriye halkına karşı işlenen suçlara karışan diğer kişilere karşı yaptırımların sürdürülmesi gerekiyor fakat sektörel ve ülkenin yeniden inşasıyla ilgili yaptırımların askıya alınması gerektiğine inanıyoruz” denildi.