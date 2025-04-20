ABD Kongresi’nden Şam’a ilk ziyaret

Haberin Devamı

Suriye’de aralık ayının başında Beşar Esad rejiminin yıkılıp muhaliflerin Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğinde yeni bir yönetim kurmasının ardından ABD Kongresi’nden iki milletvekili ilk kez Şam’ı ziyaret etti. ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyeleri Cory Mills ve Marlin Stutzman’ın başkanlık ettiği heyet, ülkenin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve çeşitli sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. Amerikalı heyet, Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından Halk Sarayı’nda konuk edilirken 90 dakika süren toplantıda masaya ABD’nin yaptırımları ve İran’ın yatırıldığı belirtildi. Öte yandan ziyaret sebebiyle kentin birçok noktasına, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Make Amerika Great Again (Amerika’yı Yeniden Büyük Yap) sloganına atıfla ‘Make Syria Great Again’ (Suriye’yi Yeniden Büyük Yap) pankartı asıldı.

Haberin Devamı

‘ŞAM’I RUSYA-İRAN EKSENİNE İTEMEYİZ’

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Marlin Stutzman, “Suriye ziyaretim harikaydı. ABD’ye döndüğümde Şam yönetimiyle yaptığım olumlu görüşmeleri aktaracağım. Suriye’de sadece bir Amerikan müttefiki değil dost bir liderin olması çok önemli” diye konuştu. Stutzman, “Yaptırım altında diye Suriye ile konuşmaktan kaçınamayız. İran ve Kuzey Kore ile de görüştük. Suriye’yi Çin’e ya da tekrar Rusya-İran eksenine itmek istemiyoruz” açıklaması yaptı.

Amerikalı heyet siyasi ziyaretlerin ardından tarihi bir sinagogun bulunduğu Şam’ın dış mahallelerinden Jobar’ı ve Hıristiyan dini liderleriyle bir araya geldikleri Bab Touma Hıristiyan mahallesini de ziyaret etti. Heyet burada Süryani Ortodoks Patriği Mor Ignatius Aphrem’le görüştü. Geçiş hükümetinde görev alan tek kadın ve tek Hıristiyan olan Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Kongre heyetiyle birlikte Bab Touma’yı ziyaret ederek bunun Suriyeliler için çok önemli olduğunu söyledi.

YAPTIRIMLARA TRUMP KARAR VERECEK

Aynı zamanda Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde de görev alan Mills, burada yaptığı açıklamada, “Buraya gelip kendi gözlerimle görebilmek, çeşitli hükümet yetkilileriyle görüşmek, Suriye halkının ihtiyaçlarını dinlemek, ülkenin istikrarı için nelere ihtiyaç duyulduğunu gözlemlemek çok önemliydi” ifadelerini kullandı. Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılıp kaldırılmamasıyla ilgili soruya da yanıt veren Mills, “Sonuç olarak yaptırımların ne olacağı konusu Başkan’ın (Trump) kararı olacak, Kongre sadece tavsiyede bulunabilir” dedi.

Haberin Devamı

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, aralık ayında Şam’ı ziyaret etmiş, ABD’nin Suriyelilerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu söylemişti.