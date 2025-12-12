ABD Kongresi'nde Müslümanlara skandal hakaretler: 'Korkmuyorum' dedi, soykırım çağrısı yaptı

Haberin Devamı

ABD Kongre üyesi Randy Fine, ABD Kongresi'ndeki konuşmasında Müslümanlara karşı nefret söyleminde bulundu. Geçmişte yaptığı Filistinlileri ve Müslümanları hedef alan Fine, ana akım Müslümanların yok edilmesi gerektiğini öne sürdü.

Fine, Kongre'deki konuşmasında Filistinlilerin "kendilerini Ürdünlü olarak adlandırmak yerine yeni bir isim uydurduğunu" ve böylece "üçüncü bir devlet yaratmaya çalıştıklarını" savundu. Fine, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin girişine izin verilmeyen bölgeleri gösterdiğini öne sürdüğü bir uyarı tabelasını örnek vererek, eleştirmenlerin "İslamofobik olarak damgalanmaktan korktuklarını" ancak kendisinin "bundan korkmadığını" söyledi.

Fine, İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerine girişinin yasaklandığını iddia etti. Kongre üyesi, Filistinlilerin İsraillilere karşı "apartheid" rejimi uyguladığını öne sürdü. Bölgeden gelen Birleşmiş Milletler (BM) ve basın raporlarına göre ise gerçekte İsrail ordusu, güvenlik gerekçesiyle İsrailli yerleşimcileri Filistin kasabalarına girmemeleri konusunda uyaran tabelalar asmış durumda.

İsrail güçleri tarafından silahlandırılan ve korunan yerleşimciler, düzenli olarak Filistin köylerine baskın düzenliyor. 2025 yılı içerisinde gerçekleşen İsrailli yerleşimci saldırılarında en az 2 ABD vatandaşı hayatını kaybetti.

KONGRE'DE 'MÜSLÜMANLARI YOK ETME' TARTIŞMASI

Al Jazeera'nın haberine göre, ABD Kongresi'nde salı gerçekleştirilen oturum sırasında Amerika Siyonist Örgütü Başkanı Morton Klein'e seslenen Fine, bir soru yöneltti. Fine, "Sürekli olarak İsrail Devleti'nin yıkılmasını isteyen, 'Yahudiler bu bölgelere giremez' yazan tabelalara ses çıkarmayan, Yahudilerden kurtulmak isteyen bir grupla nasıl barış yapabilirsiniz?" ifadelerini kullandı.

Fine, "Bununla uzun vadeli bir çözüm nasıl yaratabiliriz? Yoksa izlememiz gereken başka bir yol mu var?" diye ekledi.

Daha önce "pis Arap" hakaretini kullanan ve ABD'deki Müslümanların fişlenmesi çağrısında bulunan Morton Klein ise yanıtında, "Kimse bu konuda konuşmak istemiyor. İslamofobik olarak adlandırılmaktan korkuyorlar" dedi.

Fine, Klein'ın sözünü keserek, "Bundan korkmuyorum. Sizi yok etmeye çalışanlarla nasıl barışacağınızı bilmiyorum. Bence önce onları yok etmelisiniz" diye konuştu.

'SADECE FİLİSTİNLİLERİ DEĞİL, ANA AKIM MÜSLÜMANLARI KASTETTİ'

Kongre üyesinin bu sözleri birçok eleştirmen tarafından Filistinlilere karşı soykırım çağrısı olarak yorumlandı. Yaşanan tepkilerin ardından Fine'ın ofisi perşembe günü bir açıklama yayımladı. Yapılan yazılı açıklamada, Fine'ın yorumlarıyla sadece Filistinlileri değil, "ana akım Müslümanları" kastettiği belirtildi.

ABD'de Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Randy Fine'ın "ana akım Müslümanların yok edilmesi gerektiği" yönündeki açıklamaları tepkilere neden oldu.

Amerikan-Arap Ayrımcılık Karşıtı Komitesi (ADC) yöneticisi Abed Ayoub, nefret söylemi içeren açıklamaları eleştirerek, indirimli online perakendeci Temu'ya atıfla Fine'ı "Temu malı Binyamin Netanyahu" diye niteledi.

ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütlerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden (CAIR) yapılan yazılı açıklamada, İslam ve Filistin karşıtı söylemleriyle gündeme gelen Fine'ın Kongre'de 9 Aralık'ta düzenlenen bir oturumda Müslümanları hedef alan konuşmasına yanıt verildi.

'MÜSLÜMANLARA YÖNELİK SOYKIRIM ÇAĞRISI'

Açıklamada, Fine'nin istifa etmesi gerektiğine işaret edilip "ana akım Müslümanların yok edilmesi gerektiği" yönündeki ifadelerinin "Müslümanlara yönelik açık bir soykırım çağrısı" olduğu vurgulanarak, "Herhangi bir seçilmiş yetkilinin 'ana akım Yahudilerin' ya da 'ana akım Hristiyanların' yok edilmesi çağrısı yapması halinde, siyasi kariyeri haklı olarak sona ererdi." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, açıklamada, "Fine geçmişte de nefret içerikli ve soykırım niteliğinde söylemler dile getirmiş olsa da, bu kez 'ana akım Müslümanların tamamen yok edilmesi' yönündeki açık çağrısı, onun Kongre'de görev yapmayı hak etmeyen, ayrımcı ve tehlikeli bir kişi olduğunu ortaya koymaktadır." denildi.