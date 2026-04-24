Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD Kongresi Trump’a ‘Savaşı bitir’ diyebilir

Güncelleme Tarihi:

#ABD Kongresi#Trump#Savaş Yetkisi
ABD Kongresi Trump’a ‘Savaşı bitir’ diyebilir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 07:00

İRAN’da savaşın akıbeti üzerindeki belirsizlik devam ederken, ABD Başkan Donald Trump’a Amerikan Kongresi’nin “savaşı bitir” baskısı yapabilir. Trump önceki gün müzakereler sonuçlanana kadar ateşkesi uzattığını duyurarak çatışmaların tekrar tırmanması endişelerini şimdilik dindirdi.

Haberin Devamı

Taraflar arasındaki müzakerelerin sürüp sürmeyeceği hâlâ belirsiz olsa da Kongre, Savaş Yetkileri Yasası kapsamında İran’daki operasyonlarını sürdüren Trump yönetiminin hareket alanını kısıtlama etkisine sahip. Trump yönetimi operasyonu resmen 2 Mart’ta Kongre’ye bildirdi ve yasa kapsamındaki 60 günlük sayaç işlemeye başladı. Sürenin 1 Mayıs’ta dolmasıyla birlikte Trump’ın önünde üç seçenek kalacak: Kongre’den resmi savaş yetkisi istemek, ABD’nin askeri varlığını azaltıp çekilme sürecine girmek, güvenli çekilme gerekçesiyle tek seferlik 30 günlük ek süre kullanmak.

DESTEK BULAMAYABİLİR

Trump’ın Kongre’den resmi savaş yetkisi alması mevcut Amerikan siyasi atmosferinde pek mümkün görünmüyor. Bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri 60 gün sınırının aşılması halinde operasyonlara verilen desteği çekebileceklerini söylese de bazı isimlerin de yasal süreyi uzatmak için yeni bir tasarı hazırlığında olduğu belirtiliyor. 30 günlük ek süre talebi ise yalnızca operasyonları küçülterek kademeli olarak geri çekilmenin başlatılmasına zemin sunuyor. Trump’ın 1 Mayıs’a kadar bir barış anlaşmasına varılamazsa Kongre’ye rağmen operasyonları sürdürmeye kalkmasının ise kasım ayındaki ara seçimlerde siyasi bir maliyete yol açabileceği kaydediliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD Kongresi#Trump#Savaş Yetkisi

BAKMADAN GEÇME!