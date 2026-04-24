ABD Kongresi Trump’a ‘Savaşı bitir’ diyebilir

Taraflar arasındaki müzakerelerin sürüp sürmeyeceği hâlâ belirsiz olsa da Kongre, Savaş Yetkileri Yasası kapsamında İran’daki operasyonlarını sürdüren Trump yönetiminin hareket alanını kısıtlama etkisine sahip. Trump yönetimi operasyonu resmen 2 Mart’ta Kongre’ye bildirdi ve yasa kapsamındaki 60 günlük sayaç işlemeye başladı. Sürenin 1 Mayıs’ta dolmasıyla birlikte Trump’ın önünde üç seçenek kalacak: Kongre’den resmi savaş yetkisi istemek, ABD’nin askeri varlığını azaltıp çekilme sürecine girmek, güvenli çekilme gerekçesiyle tek seferlik 30 günlük ek süre kullanmak.

DESTEK BULAMAYABİLİR

Trump’ın Kongre’den resmi savaş yetkisi alması mevcut Amerikan siyasi atmosferinde pek mümkün görünmüyor. Bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri 60 gün sınırının aşılması halinde operasyonlara verilen desteği çekebileceklerini söylese de bazı isimlerin de yasal süreyi uzatmak için yeni bir tasarı hazırlığında olduğu belirtiliyor. 30 günlük ek süre talebi ise yalnızca operasyonları küçülterek kademeli olarak geri çekilmenin başlatılmasına zemin sunuyor. Trump’ın 1 Mayıs’a kadar bir barış anlaşmasına varılamazsa Kongre’ye rağmen operasyonları sürdürmeye kalkmasının ise kasım ayındaki ara seçimlerde siyasi bir maliyete yol açabileceği kaydediliyor.