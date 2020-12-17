ABD Kongresi raporu: Türkiye İngiltere ve Rusya’ya yönelebilir

Kongre üyelerine gönderilen 4 sayfalık raporda, CAATSA yaptırımlarının Türkiye-ABD arasındaki mevcut sözleşmeleri iptal etmediğine dikkat çekildi ancak yaklaşık 2 milyar dolarlık potansiyel işe doğrudan etkisinin olabileceği kaydedildi. Raporda, yaptırımların ABD-Türkiye ve AB-Türkiye arasındaki ileri teknoloji silah sistemleri geliştirme projelerini engelleyebileceği, bu nedenle Türkiye’nin yeni nesil savaş uçakları gibi konularda Rusya ya da Birleşik Krallık gibi alternatif tedarikçilere yönelebileceği tespiti yer aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise “yaptırımların Türkiye’nin veya diğer herhangi bir ABD müttefiki veya ortağının askeri yeteneklerine zarar verme amacı taşımadığını, Rusya’nın faaliyetlerine yanıt olduğu” açıklamasını yaptı.