ABD Kongresi Netanyahu’yu ağırlayacak

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Perşembe gecesi Washington’daki İsrail Büyükelçiliği’nde düzenlenen bir resepsiyonda konuşan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, “Bu gece size bir şeyi duyurmaktan mutluluk duyuyorum: Yakında Kongre’nin ortak oturumunda Başbakan Netanyahu’yu Kongre’de ağırlayacağız” dedi. Johnson ayrıca bunun İsrail hükümetine verdikleri çok güçlü desteğin bir göstergesi olacağını belirtti. Johnson’un Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer’a davet için imza atma baskısı yaptığı ve ortak oturum için razı olmazsa Netanyahu’yu sadece Temsilciler Meclisi’ne çağırma resti çektiği bildiriliyordu.

UCM’YE YAPTIRIM YAKIN

Öte yandan bugünden itibaren Haziran ayının başına karar tatile çıkan Kongre’nin tatil dönüşü Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant için yakalama kararı talebini değerlendiren UCM’ye yönelik yaptırımlar için yasa tasarısını geçirmeye çalışması bekleniyor. Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul, “Yasanın caydırıcı olmasını istiyoruz. Sadece mesaj gönderecek bir tasarıyla gerçekten ilgilenmiyoruz” dedi.