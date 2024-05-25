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ABD Kongresi Netanyahu’yu ağırlayacak

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#Uluslararası Ceza Mahkemesi#ABD Kongresi#Netanyahu
ABD Kongresi Netanyahu’yu ağırlayacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 07:00

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Gazze krizi nedeniyle hakkında talep edilen tutuklama emrini değerlendirdiği bir dönemde ABD Kongresi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ortak oturumda özel bir hitap için ağırlamaya hazırlanıyor.

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Perşembe gecesi Washington’daki İsrail Büyükelçiliği’nde düzenlenen bir resepsiyonda konuşan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, “Bu gece size bir şeyi duyurmaktan mutluluk duyuyorum: Yakında Kongre’nin ortak oturumunda Başbakan Netanyahu’yu Kongre’de ağırlayacağız” dedi. Johnson ayrıca bunun İsrail hükümetine verdikleri çok güçlü desteğin bir göstergesi olacağını belirtti. Johnson’un Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer’a davet için imza atma baskısı yaptığı ve ortak oturum için razı olmazsa Netanyahu’yu sadece Temsilciler Meclisi’ne çağırma resti çektiği bildiriliyordu.

UCM’YE YAPTIRIM YAKIN

Öte yandan bugünden itibaren Haziran ayının başına karar tatile çıkan Kongre’nin tatil dönüşü Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant için yakalama kararı talebini değerlendiren UCM’ye yönelik yaptırımlar için yasa tasarısını geçirmeye çalışması bekleniyor. Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul, “Yasanın caydırıcı olmasını istiyoruz. Sadece mesaj gönderecek bir tasarıyla gerçekten ilgilenmiyoruz” dedi. 

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#Uluslararası Ceza Mahkemesi#ABD Kongresi#Netanyahu

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