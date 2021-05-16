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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.05.2021 - 03:16 | Son Güncelleme:

ABD Kongre Üyesinden İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklama: 'ABD'nin desteğiyle oluyor'

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ABD Kongre Üyesinden İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklama: 'ABD'nin desteğiyle oluyor'

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Gazze'de Associated Press (AP) ve Al Jazeera'nın ofislerinin de bulunduğu binanın İsrail tarafından vurularak yerle bir edilmesinin "ABD'nin desteğiyle" olduğunu kaydetti.

Ocasio-Cortez, Twitter hesabından, AP ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binanın İsrail tarafından bombalanma anında çekilen bir videoyu paylaştı.

New York Vekili Ocasio-Cortez, "Bu, ABD'nin desteğiyle oluyor. Hiçbir sözcünün lafı ne kadar çevirdiğini umursamıyorum. ABD, BM'nin ateşkes çağrısını veto etti. Biden yönetimi bir müttefikine karşı sesini çıkarmıyorsa, kime karşı çıkar? Nasıl insan hakları savunuculuğunda güvenilir olurlar?" ifadelerini kullandı.

Ocasio-Cortez başka bir paylaşımında da İsrail'i "apartheid rejimi" olarak nitelendirerek, "Apartheid ülkeler, demokrasi değildir." mesajını verdi.

Ocasio-Cortez daha önce de Biden'ı "işgalcileri desteklemek" ile suçlamıştı.

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ABD'DE DEMOKRATLAR ARASINDA "FİLİSTİN ÇATLAĞI"

ABD'de Demokrat Joe Biden yönetimi, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini "meşru müdafaa hakkı" olarak niteleyerek bu ülkeyi kınamaktan kaçınıyor.

Kongredeki bazı Demokrat isimler ise Biden yönetiminin bu politikasını sert dille eleştiriyor.

 

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