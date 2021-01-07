ABD Kongre Binası nerede? Amerikan Kongre Binası 1814'ten bu yana ilk kez işgale tanık oldu!

Amerikan Kongre Binası'nın konumu, ABD'deki gösterilerin ardından dikkat çekti. Kongre binası en son ABD'nin bağımsızlığını kazanmasından 36 yıl sonra, 1812-1814'te İngilizlerle yapılan savaş sırasında Washington işgal edildiğinde vandalizme uğramıştı.. Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimini yürüten bina, inşaat sırasında hem de ilerleyen yıllarda oldukça değişikliklere uğrayarak günümüzdeki halini aldı.

ABD KONGRE BİNASI NEREDE?

Amerikan Kongre Binası, Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimini yürüten ABD Kongresi'nin ikamet yeridir. Bina ABD'nin başkenti Washington, DC'deki Capitol Hill bölgesinde ve de National Mall bölgesinin doğu ucunda yer almaktadır.

Orijinal bina 1792 yılında Thomas Jefferson tarafından organize edilen bir yarışma ile belirlenmesine karar verildi.

En az 10 mimarın katıldığı yarışmada Stephen Hallet'in tasarımı en ideali olarak belirlenmişse de maliyeti çok yüksek olacağından sonradan tercih edilmedi.

Yarışmaya son anda giren ve de amatör bir mimar olan William Thornton'un 31 Ocak 1793'te sunduğu tasarımı 5 Nisan 1793 tarihinde resmen kabul edildi.

Ancak bu tasarım hem inşaat sırasında hem de ilerleyen yıllarda oldukça değişikliklere uğradı.

1814'TEN BU YANA İLK KEZ İŞGALE TANIK OLUYOR

ABD'de Başkan Donald Trump taraftarları, polis barikatını aşıp Kongre binasına girerken; ABD Kongresi, İngilizlerin 1814'teki işgalinden bu yana ilk kez böyle bir zor kullanmaya tanık oldu.

ABD Senatosunun internet sitesindeki bilgilere göre, Kongre binası en son ABD'nin bağımsızlığını kazanmasından 36 yıl sonra, 1812-1814'te İngilizlerle yapılan savaş sırasında Washington işgal edildiğinde vandalizme uğramıştı.

İşgalci İngiliz birlikleri, 1814'te başkent Washington'a yürüdüğünde Kongrenin bulunduğu Capitol Hill binasını, başkanın rezidansı Beyaz Saray'ı ve başkentteki diğer simge yapıları ateşe vermişti.

Çıkan yangında başkentteki tüm kamu binaları yanarak yok olurken, yağmur Kongre binasını kül olmaktan kurtarmıştı.

Yangın en çok binanın ahşap döşemelerle kaplı ve Kongre Kütüphanesine ait kitapların, el yazmalarının bulunduğu Senato kanadına hasar vermişti. Alevler, Senato salonunun görkemli mermer sütunlarını kirece çevirmişti.

Dönemin Başkanı James Madison, Kongrenin geçici olarak Blodgett's Oteli'nde toplanmasına karar verdi.

Bina harap olmasına rağmen yasama faaliyeti aksamadan devam etti.

Ardından Kongre, 1819'da "Tuğla Capitol" adı verilen tuğladan yapılan bir binada geçici olarak ikamet etti.

Sonunda büyük bir inşa projesinin ardından eski Senato ve Temsilciler Meclisi salonları yeniden inşa edildi ve Kongre, aynı yerde hizmete devam etti.