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ABD Kongre Baskını’nın yıl dönümü: O gün neler yaşandı?

#ABD#Washington#Dünya
ABD Kongre Baskını’nın yıl dönümü: O gün neler yaşandı

ABD’de 3 Kasım 2020’de yapılan seçimlerden sonra 6 Ocak 2021’de ABD Kongresinin seçim sonuçlarını tasdik etmek için toplanması bekleniyordu. Ancak seçimlere ‘hile’ karıştırıldığını iddia eden dönemin ABD Başkanı Donald Trump ise kongre toplantısı öncesi Beyaz Saray’ın önünde destekçilerine sesleneceğini duyurdu. Trump’ın düzenlediği mitingde destekçileri, ABD’liler tarafından ‘demokrasinin simgesi’ olarak kabul edilen kongre binasına akın etti. Yaşanan olayda 5 kişi hayatını kaybetti. Baskına ilişkin başlatılan soruşturma ise hala devam ediyor.

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ABD tarihine geçen 2020 seçimleri, Donald Trump ve Joe Biden çekişmesine sahne oldu. Dönemin ABD Başkanı Trump, seçim öncesinde dahi gerek televizyona gerekse sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, seçimlere ‘hile’ karıştırılacağını ve oyların çalınacağını iddia etmeye başlamıştı.

Seçimlerin ardından özellikle Pensilvanya’da oy sayımının bitmemesi, gerginliğin daha da tırmanmasına neden oldu. 6 Ocak 2021’de ABD Kongresinin seçim sonuçlarını tasdik etmek ve Joe Biden’ın zaferini ilan etmek için toplanması bekleniyordu. Donald Trump ise kongre toplantısı öncesi Beyaz Saray’ın önünde destekçilerine sesleneceğini duyurdu.

“GEREKENİ YAP, SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ ET”

Dönemin ABD Başkanı Trump’ın düzenlediği miting ve bu mitingde yaptığı “Kongre Binası’na gidin” çağrıları, özellikle Cumhuriyetçi Parti destekçilerinin, Proud Boys, Oath Keepers, Groypers gibi aşırı sağcı grupların Kongre Binası önüne akın etmesine neden oldu.

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Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e, “Seçim sonuçlarına itiraz et, doğru olanı yap” çağrısında bulundu. Ancak Pence, “Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor” diyerek Trump’ın çağrısına istediği yanıtı vermedi.

Saat 12.30 sıralarında Kongre binasında görevli polis ekipleri, binadakileri tahliye etmeye başladı. Bu sırada Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser ise kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Yaklaşık iki saat sonra, protestocular polis barikatını aşarak, ABD demokrasisinin ‘kalesi’ olarak görülen Kongre binasına giriş yaptı. Bu sırada dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de binadan tahliye edildi. Trump, Pence’in gerekeni yapmaya cesaret edemediğini ifade ederek sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Mike Pence, ülkemizi ve anayasamızı korumak için yapılması gerekeni yapacak cesarete sahip değildi. ABD gerçeği istiyor.”

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Kongre baskını sırasında güvenlik güçleri ve protestocular arasında gergin anlar da yaşandı. Kongre binasındaki Temsilciler Meclisi ve Senato kapılarına barikatlar kuruldu, gizli servis protestoculara silahlarını doğrulttu. Olay günü biri polis olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD Kongre Baskını’nın yıl dönümü: O gün neler yaşandı

“ACINIZI ANLIYORUM, ANCAK EVE DÖNME ZAMANI”

Protestocuların Kongre binasına girişinden 2 saat sonra Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, destekçilerine seçimlere hile karıştırıldığını yineledi ve artık eve dönmeleri gerektiği konusunda çağrıda bulundu. Ardından Twitter, Donald Trump’ın paylaşım yapmasını 12 saatliğine yasakladı. Tüm olanların ardından saat 20.00’de kongre tekrar toplandı ve delege oylarının sayımına devam etti. İlerleyen günlerde, Trump hakkında ikinci kez azil soruşturması açıldı.

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OLAYLARA İLİŞKİN SORUŞTURMA HALA DEVAM EDİYOR

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 6 Ocak 2021’de ABD tarihine geçen olaylarla ilgili soruşturmasına devam ediyor. Şu ana kadar 700’den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, baskının sembol fotoğrafları arasında yer alan ve boynuzlu şapkasıyla dikkat çeken Jacob Chansley, Kasım’da 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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