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ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü

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#Abd#Kızıldeniz#Savaş Uçağı
ABD, Kızıldenizde kendi savaş uçağını düşürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 11:25

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Kızıldeniz'de kendi savaş uçaklarından birini "yanlışlıkla" düşürdüğünü açıkladı.

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NBC News'ün haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kızıldeniz'de "USS Harry S. Truman" uçak gemisinde operasyon yürütülürken "USS Gettysburg" kruvazöründen "F/A-18" savaş uçağına "yanlışlıkla ateş açıldığı" ifade edildi.

Uçaktaki iki pilotun fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğu ancak tahliye sırasında birinin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, olayın "dost ateşi vakası" olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de Husilere ait bir füze deposu ile komuta ve kontrol merkezine yönelik hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

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#Abd#Kızıldeniz#Savaş Uçağı

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