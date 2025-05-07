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ABD Kızıldeniz'de bir uçak daha kaybetti

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#ABD Donanması#Uçak Kazası#Kızıldeniz
ABD Kızıldenizde bir uçak daha kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 11:28

ABD Donanması'na ait bir savaş uçağı, USS Harry S. Truman uçak gemisinden kalkışının ardından Kızıldeniz'e düştü. ABD, son 10 gün içinde ikinci kez Kızıldeniz'de uçak kaybetti.

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ABD'li yetkililer, FA-18F tipi savaş uçağı dün yerel saatle 21.45 sıralarında iniş manevrası yaparken güverteden çıkarak denize çakıldığını bildirdi.

Kaza anında kendilerini fırlatma koltuğuyla dışarı atmayı başaran iki mürettebat üyesinin hafif yaralarla kurtulduğu bildirildi. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

NBC News'in haberine göre, uçak düşmeden önce kendilerini dışarı fırlatmayı başaran iki kişilik mürettebatın hafif yaralanarak kurtulduğu ifade edildi. İniş halindeki uçağın, uçak gemisindeki "tel kancalama" sistemini yakalayamadığı için çakıldığını aktaran yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

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28 NİSAN'DAKİ UÇAK KAZASI

ABD'nin USS Harry S. Truman uçak gemisinde benzer bir kaza 28 Nisan'da da meydana gelmişti.

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FA-18E tipi savaş uçağının, Kızıldeniz'de seyir halindeki uçak gemisinin hangar bölümüne çekilirken kontrolden çıkarak denize düştüğü bildirilmişti.

Harry S.Truman Taarruz Grubu; sancak gemisi USS Harry S. Truman, I. Hava Kanadı'na bağlı dokuz filo, 28. Muhrip Filosuna bağlı üç güdümlü füze destroyeri ve Ticonderoga sınıfı kruvazör USS Gettysburg'dan (CG 64) oluşuyor.

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#ABD Donanması#Uçak Kazası#Kızıldeniz

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