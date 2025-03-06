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ABD Kiev’e istihbarat vermeyi durdurdu

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#ABD#Donald Trump#Kiev
ABD Kiev’e istihbarat vermeyi durdurdu
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 07:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın 28 Şubat’taki Beyaz Saray restine Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin önceki gün boyun eğmesine rağmen ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurdu.

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Washington Post gazetesine konuşan Amerikalı ve Ukraynalı yetkililer, ABD’nin istihbarat paylaşımının önemli bir bölümünü durdurduğunu doğruladı. Buna göre ABD istihbarat teşkilatları, Kiev’le artık “ABD yapımı silahlar ve insansız hava araçlarını Rus hedeflerine fırlatabilmesi için sağlanan hedefleme verilerini” paylaşmayacak.

LİDERLERLE ABD’YE GİDECEK

Öte yandan Zelenski’nin, önümüzdeki hafta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron eşliğinde ‘nadir elementler’ anlaşmasını imzalamak için yeniden Trump’a gitmeye hazırlandığı öne sürüldü. İngiliz Daily Mail gazetesi Zelenski’ye Avrupalı liderlerin de eşlik etmeye hazırlandığını bildirdi. Liderler, Avrupa’nın 4 maddelik yeni Ukrayna barış planını da Trump’a şahsen sunacak.         

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#ABD#Donald Trump#Kiev

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