ABD: Kıbrıs’ta ‘federasyon’ formülüne destek veriyoruz

Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, iki bakanın, ikili ilişkileri derinleştirme konusundaki karşılıklı taahhütlerini yinelediğini belirtti. Price açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İki bakan, bölgesel işbirliği ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümü yoluyla Doğu Akdeniz’de istikrarı teşvik etmenin önemi üzerinde anlaştılar. ABD, her iki tarafı da gerekli açıklığı, esnekliği ortaya koyma ve uzlaşma görüşmelerine yönelik ortak zemin bulma konusunda çaba göstermeye teşvik etti.

Bakan (Blinken), ABD’nin, adayı tüm Kıbrıslıların yararına iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştirme çabalarına destek vermeye devam edeceğini taahhüt etti.”

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