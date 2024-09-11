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ABD, Kıbrıslı Rumlarla yeni anlaşma imzaladı

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#Kıbrıs Rum Yönetimi#ABD#ANLAŞMA
ABD, Kıbrıslı Rumlarla yeni anlaşma imzaladı
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 07:00

Kıbrıs Rum yönetimine iki yıl önce silah ambargosunu kaldıran ABD, Rumlarla “bölgedeki insani krizler, güvenlik ve ‘kötü eylemlere’ karşı işbirliği” gibi geniş ifadelerin kullanıldığı yeni bir savunma anlaşması imzaladı. Anlaşmanın İsrail’in Lübnan’a saldırı hazırlığının konuşulduğu bir dönemde yapılması dikkat çekti.

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SAVUNMA İŞBİRLİĞİ

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander ile Rum Savunma Bakanı Vassilis Palmak arasında Lefkoşa’da imzalanan işbirliği anlaşmasıyla silahlı kuvvetler arasında işbirliği yapılacak alanların yol haritası belirlendi. Wallander, Kıbrıs’ın stratejik konumuyla Avrupa, Ortadoğu ve kuzey Afrika bölgesinde çok önemli roller üstlendiğini söyledi. Anlaşmada, “Bölgedeki insani kriz, güvenlik endişeleri, Rum ve ABD ordusu arasındaki ‘kötü niyetli’ eylemlere yönelik ortak hareket” gibi geniş kapsamlı ifadeler kullanıldı.

Pentagon’dan yapılan açıklamada ise ‘iki taraf arasında güçlendirilmiş savunma işbirliği, her iki ülkenin de Doğu Akdeniz’de karşılıklı fayda sağlayan politika hedeflerini daha iyi desteklemek için hazırlıklı olmasına olanak tanıyan memnuniyet verici bir fırsat sunmaktadır’ vurgusu yer aldı.

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#Kıbrıs Rum Yönetimi#ABD#ANLAŞMA

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