ABD, Kıbrıslı Rumlarla yeni anlaşma imzaladı

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SAVUNMA İŞBİRLİĞİ



ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander ile Rum Savunma Bakanı Vassilis Palmak arasında Lefkoşa’da imzalanan işbirliği anlaşmasıyla silahlı kuvvetler arasında işbirliği yapılacak alanların yol haritası belirlendi. Wallander, Kıbrıs’ın stratejik konumuyla Avrupa, Ortadoğu ve kuzey Afrika bölgesinde çok önemli roller üstlendiğini söyledi. Anlaşmada, “Bölgedeki insani kriz, güvenlik endişeleri, Rum ve ABD ordusu arasındaki ‘kötü niyetli’ eylemlere yönelik ortak hareket” gibi geniş kapsamlı ifadeler kullanıldı.



Pentagon’dan yapılan açıklamada ise ‘iki taraf arasında güçlendirilmiş savunma işbirliği, her iki ülkenin de Doğu Akdeniz’de karşılıklı fayda sağlayan politika hedeflerini daha iyi desteklemek için hazırlıklı olmasına olanak tanıyan memnuniyet verici bir fırsat sunmaktadır’ vurgusu yer aldı.