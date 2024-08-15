ABD kaynakları: İran, İsrail’e yakında saldırabilir

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Orta Doğu’da gerilim devam ederken, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran’ın İsrail’e yönelik düzenlemesi beklenen muhtemel saldırı hakkında konuştu. Kirby, İran’ın İsrail’e ne zaman saldırı düzenleyeceğini net olarak bilmediklerini belirterek, İran’ın muhtemelen İsrail’e yakın bir zamanda ve hiçbir uyarı yapmadan saldırı düzenleyebileceğini öne sürdü.

Kirby, “Elimizde saldırının hiç uyarı olmadan ve kesinlikle önümüzdeki günlerde düzenlenebileceğine dair bilgiler var ve buna hazır olmalıyız. Burada size İran'ın İsrail'e saldırma konusunda fikrini değiştirdiğini, saldırırlarsa bunun neye benzeyeceğini ve ne zaman gerçekleşeceğini kesin olarak söyleyemem. İran'ın bazı hazırlıklar yaptığını biliyoruz. Saldırmayı tercih etmeleri halinde, bunu çok az ya da hiç haber vermeden yapabileceklerine inanıyoruz. İşin bu noktaya gelmesini istemiyoruz” dedi.