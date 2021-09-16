ABD kayıp 'karavan kızı' Gabby'yi konuşuyor...

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Gabrielle Petito ve nişanlısı Brian Laundrie, dört aylık bir kros gezisi ve milli parklarda kamp yapmak için 2 Temmuz'da donanımlı minibüsleriyle yola çıktı. 22 yaşındaki Gabrielle, 11 Eylül'de, ailesinin 13 gündür kendisinden haber alamaması sonra “kayıp” olarak bildirildi. Gabrielle annesiyle en son 25 Ağustos'ta telefonda konuşmuştu ve bilinen son yeri Wyoming'deki Grand Teton Ulusal Parkı'ydı. Polis kayıp genç kızın nişanlısının olayla ilgili olduğunu düşünüyor.

GÖRGÜ TANIĞI OLAYIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Moab Polis Departmanı tarafından yayınlanan olay raporu, Gabrielle Petito ve Brian Laundrie'nin karıştığı olaya yeni bir ışık tutuyor.Bir görgü tanığının çiftin tartıştığını gördüğünü bildirmesinin ardından polis saat 16:30 civarında 'olası bir aile içi şiddet' çağrısına yanıt verdi.

Görgü tanığının ifadesine göre, Brian, Gabrielle’e yürüyüşe çıkıp sakinleşmesini söyledi. Gabrielle ise ayrılmak istemedi ve onu tokatlayarak geri itti. Görgü tanığı, Gabrielle’in Brian'ın koluna vurduğunu ve ardından karavan minibüsünün sürücü camından içeri tırmandığını gördüğünü söyledi.



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Polis memuru Robbins, o gelene kadar bölgeden ayrılmış olan çifti buldu ve onları kenara çekti. Araca yaklaşırken Gabrielle'nin yolcu koltuğunda kontrolsüz bir şekilde ağladığını fark ettiğini ve onunla dışarıda konuşmak istediğini söyledi. Gabrielle, polis memuruna ikisinin akıl sağlığı sorunları nedeniyle hararetli bir tartışmaya girdiğini öne sürdü.

Memur Robbins, Gabby'nin konuşmanın hiçbir noktasında ağlamayı bırakmadığını,sakin nefes alıp veremediğini belirtirken gözyaşlarını silmeye ve elleriyle dizlerini ovmaya gerek duymadan tek bir cümle kuramadığını ifade etti.

Raporda, "Laundrie'nin memura hem kendisinin hem de Gabby'nin aynı sorundan muzdarip olduğunu ve ikisi arasındaki sorunların son birkaç gündür arttığını, Gabrielle ile son dört ya da beş aydır birlikte seyahat ettiklerini ve bu sürenin de aralarında duygusal bir gerginlik yarattığını söylediği" ifadeleri yer alıyor



Rapora göre Brian, sağ kolundaki çizikler hakkında soru sorulduğunda, Robbins bunları kendisini arkalarından gelen polis konusunda uyarmaya çalışan Gabrielle'in yapmış olabileceğini söyledi. Polis memuru bu durumun inandırıcı olmadığı sonucuna vardı.

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Memura göre, ikisi de birlikte kalma arzularını dile getirdiler ve ertesi güne kadar Brian'ın bir otel odasında ve Gabby'nin de minibüste kalması sonrası ayrılmayı kabul ettiler.

Fox News haberine göre, Polis Şefi, ekiplerin olaya müdahale ettiğini ancak 'suçlamaları haklı çıkarmak için yeterli kanıt bulunmağına karar verdiklerini' doğruladı.

NİŞANLISI ŞÜPHELERİN ODAĞINDA

Gabby'nin annesi Nichole Schmidt rapora ilişkin, "Bu çok anlamsız. Günün 24 saati birlikte seyahat eden iki kişi var ve aralarındaki şey bir tartışmaydı. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar.' ifadelerini kullandı.

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Gabrielle, erkek arkadaşı Laundrie Florida'daki evine onsuz döndükten tam on gün sonra, kayıp olarak blidirildi. Gabrielle ile paylaştığı minibüsle Florida'ya giden Laundrie, bir avukat tuttu ve Gabrielle’in ailesine onu en son nerede gördüğünü söylemeyi reddediyor.

Brian'ın ailesi ise çiftin kaybolmadan önce seyahat ettiği minibüs Cumartesi gecesi evlerinden alındığında yetkililerin oğullarıyla görüşmesine izin vermedi.

Talihsiz kızın annesi, 'Bu çok gizemli bir durum. Brian’ın bunu neden yaptığını anlamıyoruz. Herkes en kötüsünü varsayıyor ve onun suçlu olduğunu düşünüyor. Ben buna inanmak istemiyorum. Gabrielle’in sadece yardıma ihtiyacı var ve herkesin onu aramaya devam etmesi gerekiyor.' diye konuştu.



Perişan anne ayrıca Brian'ın Ağustos ayında Florida'ya dönüp babasının eşyalarını bir depoya taşımasına yardım etmesini de sorguluyor. Yolculukları sırasında Gabby'nin eşyalarını taşımanın neden gerekli olduğunu ve kızının eşyalarına ne olduğunu merak ediyor.