ABD Katar’a Idaho’da askeri üs verdi

İki ülke, Katar’ın F-15 savaş uçaklarının konuşlandırılması ve pilot eğitimi için Idaho eyaletindeki hava üssünde özel bir tesis inşa edilmesi konusunda anlaştı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Katarlı mevkidaşı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan Ali Al Sani üs konusunda mutabakat zaptı imzaladı. Hegseth, Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü’nde inşa edilecek tesisin “Katar F-15 ve pilot birliğine ev sahipliği yapacağını” belirtti. İsrail’in geçen ay Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’a hava saldırısı düzenlemesine tepki gösteren ABD, Katar ile savunma işbirliği anlaşması imzalamıştı.