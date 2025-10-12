×
ABD Katar’a Idaho’da askeri üs verdi

#ABD-Katar Askeri İşbirliği#F-15 Savaş Uçakları#Hava Üssü Anlaşması
ABD Katar’a Idaho’da askeri üs verdi
Ekim 12, 2025 07:00

ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük askeri üssüne ev sahipliği yapan Katar, artan savunma işbirliği çerçevesinde Amerika’da askeri üs inşa edecek.

İki ülke, Katar’ın F-15 savaş uçaklarının konuşlandırılması ve pilot eğitimi için Idaho eyaletindeki hava üssünde özel bir tesis inşa edilmesi konusunda anlaştı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Katarlı mevkidaşı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan Ali Al Sani üs konusunda mutabakat zaptı imzaladı. Hegseth, Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü’nde inşa edilecek tesisin “Katar F-15 ve pilot birliğine ev sahipliği yapacağını” belirtti. İsrail’in geçen ay Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’a hava saldırısı düzenlemesine tepki gösteren ABD, Katar ile savunma işbirliği anlaşması imzalamıştı.

 

