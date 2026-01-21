ABD, Karayipler'de bir petrol tankerine daha operasyon düzenledi

Güncelleme Tarihi:
ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM) sosyal medya hesabından, Karayipler bölgesinde düzenlenen operasyona ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, ABD kuvvetlerinin, "Sagitta" adlı tankeri "sorunsuz" ele geçirdiği bildirildi.
'ABLUKAYI HİÇE SAYDI'
Tankerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Karayipler'de yaptırım uygulanan gemilere yönelik ablukasını hiçe sayarak faaliyet gösterdiği savunulan açıklamada, geminin suda seyir halindeki görüntüleri de paylaşıldı.
Sagitta tankeri, Venezuela'dan petrol taşıdığı gerekçesiyle el konulan 7'nci petrol tankeri oldu.