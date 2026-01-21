×
HABERLERDünya Haberleri

ABD, Karayipler'de bir petrol tankerine daha operasyon düzenledi

#ABD#Karayipler#Petrol Tankeri
Karayipler açıklarında petrol taşıyan bir gemiye daha baskın düzenleyen ABD ordusu, tankere el koydu. ABD'nin ele geçirdiği petrol tankeri, Karayipler'de müdahale edilen 7’nci gemi olarak kayıtlara geçti.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM) sosyal medya hesabından, Karayipler bölgesinde düzenlenen operasyona ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ABD kuvvetlerinin, "Sagitta" adlı tankeri "sorunsuz" ele geçirdiği bildirildi.

'ABLUKAYI HİÇE SAYDI'

Tankerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Karayipler'de yaptırım uygulanan gemilere yönelik ablukasını hiçe sayarak faaliyet gösterdiği savunulan açıklamada, geminin suda seyir halindeki görüntüleri de paylaşıldı.

Sagitta tankeri, Venezuela'dan petrol taşıdığı gerekçesiyle el konulan 7'nci petrol tankeri oldu.

