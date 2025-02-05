ABD, kaçak göçmenleri Salvador’a gönderecek

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Söz konusu detaylar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun El Salvador’a ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Nayib Bukele ile görüşmesinin ardından duyuruldu.

KÖTÜ ŞÖHRETLİ CEZAEVLERİ

3 saat süren görüşmenin ardından, Rubio, göç anlaşmasındaki işbirliği için, Bukele’yeABD’nin “son derece minnettar” olduğunu aktardı. Rubio, “El Salvador dünyada eşi benzeri görülmemiş, sıra dışı göç anlaşmasını kabul etti” dedi. Böylece El Salvador, ABD’ye yasadışı yollardan giren Salvadorlu sınır dışı edilenleri kabul edecek. Ayrıca ABD’de uyruğu farketmeksizin herhangi bir yasadışı yabancıyı sınır dışı edilmek üzere kabul edecek ve hapishanede alıkoyacak. Rubio Bukele’nin, ABD vatandaşı olanlar ve yasal olarak ikamet edenler de dahil olmak üzere ABD’de gözaltında bulunan Amerikalı suçluları hapishanelerinde barındırmayı teklif ettiğini de söyledi. Ancak ABD hükümetinin bu teklifi kabul edip etmeyeceği henüz belirsiz.