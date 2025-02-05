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ABD, kaçak göçmenleri Salvador’a gönderecek

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#ABD#El Salvador#CECOT
ABD, kaçak göçmenleri Salvador’a gönderecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 07:00

El Salvador hükümeti, ABD vatandaşlığı bulunanlar da dahil olmak üzere, ABD’den sınır dışı edilen hüküm giymiş suçluları kabul etmeyi ve mega hapishanede (CECOT) barındırmaya hazır olduklarını bildirdi.

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Söz konusu detaylar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun El Salvador’a ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Nayib Bukele ile görüşmesinin ardından duyuruldu.

ABD, kaçak göçmenleri Salvador’a gönderecek

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3 saat süren görüşmenin ardından, Rubio, göç anlaşmasındaki işbirliği için, Bukele’yeABD’nin “son derece minnettar” olduğunu aktardı. Rubio, “El Salvador dünyada eşi benzeri görülmemiş, sıra dışı göç anlaşmasını kabul etti” dedi. Böylece El Salvador, ABD’ye yasadışı yollardan giren Salvadorlu sınır dışı edilenleri kabul edecek. Ayrıca ABD’de uyruğu farketmeksizin herhangi bir yasadışı yabancıyı sınır dışı edilmek üzere kabul edecek ve hapishanede alıkoyacak.  Rubio Bukele’nin, ABD vatandaşı olanlar ve yasal olarak ikamet edenler de dahil olmak üzere ABD’de gözaltında bulunan Amerikalı suçluları hapishanelerinde barındırmayı teklif ettiğini de söyledi. Ancak ABD hükümetinin bu teklifi kabul edip etmeyeceği henüz belirsiz.

 

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#ABD#El Salvador#CECOT

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