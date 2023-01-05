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ABD kâbusa uyandı... 5'i çocuk 8 ölü!

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Utah#Silahlı Saldırı
ABD kâbusa uyandı... 5i çocuk 8 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 08:08

Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletindeki bir evde 5'i çocuk 8 kişi silahla vurulmuş halde bulundu.

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ABD Utah eyaletinden gelen haber ile sarsıldı.

Associated Press'te yer alan habere göre, gelen ihbar üzerine bir eve baskın yapan polis 8 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

ABD'nin Utah eyaletinde bir evde silahlı saldırı sonucu öldürülen 8 kişinin 5'inin çocuk olduğu açıklandı.

Gelen ilk bilgiler kurbanların vurularak öldürüldüğü yönünde.

Polis, bölgede devam eden bir tehdit ya da şüpheli şahsın olmadığını açıkladı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatan ekipler katilin kimliğine dair bir bilgi ise paylaşmadı.

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