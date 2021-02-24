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HaberlerDünya HaberleriABD, Johnson and Johnson'ın geliştirdiği aşının yüzde 66 koruma sağladığını açıkladı
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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 18:39 | Son Güncelleme:

ABD, Johnson and Johnson'ın geliştirdiği aşının yüzde 66 koruma sağladığını açıkladı

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ABD, Johnson and Johnson'ın geliştirdiği aşının yüzde 66 koruma sağladığını açıkladı
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson and Johnson ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilenaşının "güvenli ve etkili" olduğunu ve hastalığa karşı yüzde 66 koruma sağladığını bildirdi.

FDA uzmanlarının 26 Şubat'ta aşının acil kullanım onayını görüşeceği toplantı öncesi yayımlanan analizde, 44 bin kişi üzerinde denenen Johnson and Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı ifade edildi.

Jonhson and Johnson aşısı, onaylanması durumunda, ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı olacak.

Söz konusu aşı tek doz uygulanıyor.

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