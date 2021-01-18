ABD Joe Biden'ın yemin töreni öncesi teyakkuzda, FBI 'içeriden saldırı' ihtimalini değerlendiriyor

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansında konuşan ABD Ordu Sekreteri Ryan McCarthy, 20 Ocak'taki yemin töreni için alınan tedbirleri değerlendirdi.

McCarthy, orduya bağlı tüm birliklerin düzenli olarak güvenlik taramasından geçirildiğini ancak 20 Ocak için ilave güvenlik taramaları da yaptıklarını ifade etti.

Yemin töreninin olaysız geçmesi için çalıştıklarını kaydeden McCarthy, birliklerin "içeriden saldırı" ihtimali de dahil, olası tehditlere karşı eğitim aldıklarını belirtti.

McCarthy, şu ana kadarki güvenlik taramalarında kayda değer bir sorunla karşılaşmadıklarını ve somut bir tehdit unsuru bulunmadığını da kaydetti.

ABD Ordu Sekreteri, "Durumun farkında olmalıyız ve bu operasyonda yer alan bu kişileri (orduya bağlı Ulusal Muhafızları) ciddi şekilde güvenlik taramasından geçirmek için tüm mekanizmalarımızı kullanmalıyız." değerlendirmesini yaptı.





25 BİN ASKER GÖREVLENDİRİLDİ



Aynı habere göre, söz konusu tedbirlerle ilgili açıklama yapan diğer askeri yetkililer, Ulusal Muhafızların Washington'a geldiği ilk günlerde Federal Soruşturma Bürosu (FBI) güvenlik taramasının "ilave bir tedbir" olarak başlatıldığını ve çarşamba gününe kadar törende görev alacak 25 bin kadar Ulusal Muhafızın tamamının bu taramadan geçirilmiş olacağını belirtti.

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Halen süren FBI soruşturma sürecinde en az 160 kişiye karşı dava açıldığı bildirilmişti.

Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.



KONGRE BİNASINA SEDYE YIĞINI

Öte yandan yemin töreninden önce alınan güvenlik, nedeniyle başkente gönderilen ABD ulusal muhafızlar gelen tepkiler nedeniyle bu kez Meclis'te sedyeyle görüntülendi.

Washington DC’ye gönderilen ABD ulusal muhafızlarının Meclis'te yerlerde dinlendiği görüntülere tepki yağarken, Amerikan ordusu imaj düzeltmek için bu kez meclise sedye gönderdi. Görüntülerde, ABD askerlerinin sedye üzerinde dinlendiği görülüyor.

YERDE YATAN ASKERLERİN GÖRÜNTÜSÜ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

ABD'nin başkenti Washington'da, Joe Biden'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılmasının ardından kongre binasını korunmakla görevli Ulusal Muhafızların koridorlarda yerlerde yattığını gösteren fotoğraflar ise tepki çekerek, gündem olmuştu.



Öte yandan, Kongre’de yaşanan tarihi şiddet olaylarıyla ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı 80’den fazla dava açtı.



Kongre baskını sırasında eylem alanında olan en az 21 kişinin görevi devam eden ya da eski ordu mensupları olduklarını bildirilmişti.

EMNİYET TEŞKİLATLARINDA İÇ SORUŞTURMA

Kongre baskınıyla ilgili olarak şu ana kadar en az 110 kişi tutuklandı. Bu kişiler ruhsatsız silah taşıma ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmeden diğer çeşitli federal suçlara kadar bir dizi farklı suçla yargılanacak.



ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Pazar günü yayınlanan açıklamasında, başkent Washington’da ve Amerika’nın 50 eyaletinin başkentlerinde şiddet içerikli protestoların devam edebileceği uyarısı yapıldı.



Diğer taraftan, geçen hafta Teksas’tan bir şerifin, ekibinde görevli bir emniyet yetkilisinin Kongre’deki baskına dahil olduğunu FBI’a bildirmesinin ardından New York, Los Angeles, Las Vegas, Houston ve Philadelphia gibi büyük kentlerde de emniyet yetkilileri, kendi bünyelerinde görev yapan polis memurlarının Kongre baskınına katılıp-katılmadığını araştırmaya başladıklarını açıkladı.