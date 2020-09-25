ABD isyanda

ABD sokaklarına bir kez daha isyan ve üzüntü hakim. Sağlık teknisyeni Breonna Taylor’ın (26), 13 Mart’ta bir polis baskını sırasında Louisville kentindeki evinde öldürülmesinin yankıları sürüyor. Konuya ilişkin önceki gün görülen karar duruşmasında, olayda yer alan üç polis memurunun da Taylor’ın ölümüyle ilgili suçsuz bulunması, ırkçılık karşıtlarına ‘pes’ dedirtti. Jefferson’da görülen duruşmada, Taylor’ı öldüren eski polis dedektifi Brett Hankinson, ateşlediği mermilerin başka dairelere de isabet etmesi nedeniyle suçlu bulundu. Taylor’ın öldürülmesine ilişkin ise kendisine suçlama yöneltilmedi. Diğer iki polis memurunun da, önce kendilerine ateş açıldığı için güç kullanma hakkı olduğuna hükmedildi ve olayda suçsuz bulundular.

İKİ POLİS VURULDU

İşte bu kararlar, ülkedeki ırkçılık karşıtı isyanın fitilini bir kez daha ateşledi. Olayın gerçekleştiği Kentucky eyaletine bağlı Louisville kenti, büyük protesto gösterilerine sahne oldu. Protestolar sırasında polisle göstericiler zaman zaman çatışırken, çıkan olaylarda, iki polis memuru vuruldu. Polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken olayla ilgili olarak 26 yaşındaki Larynzo Johnson adlı zanlı gözaltına alındı. İki polis memurunun vurulmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Başkan Donald Trump, “Bu gece Louisville’de vurulan polisler için dua ediyorum. Federal hükümet sizinle ve yardıma hazır” dedi ve mahkeme kararından yana bir tavır sergiledi.

ÜLKEYE YAYILDI

Olaylar sadece Louisville ile sınırlı kalmadı ve New York, Los Angeles, Chicago başta olmak üzere birçok büyük kente yayıldı. Mahkemenin kararını protesto etmek için sokaklara dökülen binlerce kişi, “Adını söyleyin, Breoanna Taylor” ve “Adalet yoksa, barış da yok” diye sloganlar attı. Washington DC’deki gösterilerde, ABD Adalet Bakanlığı binası önünde toplanan yüzlerce protestocu, buradan Beyaz Saray’a yürüdü.

TRUMP GİTMEYE GÖNÜLLÜ DEĞİL

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak seçimler yaklaşırken Başkan Donald Trump’ın muhtemel seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı ucu açık yorumlar ülkede tartışma konusu olmaya devam ediyor. Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, bir gazetecinin “Seçimlerden sonra barışçıl bir şekilde yetki devri olacağını vaat ediyor musunuz” sorusuna, “Ne olacağını görmek zorundayız” yanıtını verdi. Posta yoluyla kullanılacak oylarda usulsüzlük yaşanacağını öne süren Trump, “Seçimler bence Yüksek Mahkeme’de bitecek. O yüzden mahkemede dokuz yargıcın olması çok önemli. Demokratlar düzmece bir oyun oynuyor. Bu düzmece, Yüksek Mahkeme’nin önüne gidecek ve mahkemedeki oylamada 4-4 şeklinde bir sonuç çıkması iyi bir durum değil” ifadelerini kullandı. Trump’ın bu sözleri tepki çekince Beyaz Saray’dan, “Başkan, özgür ve adil bir seçimin sonucunu kabul edecektir” açıklaması geldi.