ABD istihbaratından Putin yorumu: Öfkeli ve vazgeçmeyecek

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ABD istihbarat birimlerinin üst düzey yetkilileri, önceki gün Kongre’de düzenlenen oturumda Ukrayna’daki gelişmeler ve çatışmaların olası gidişatına yönelik senatörlere bilgilendirmede bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işgalin başladığı süreçten bu yana “yalnızlaştığı ve hayal kırıklığına uğradığı” değerlendirmesini yapan istihbarat yetkilileri, bu nedenle çatışmaların önümüzdeki haftalarda hafiflemek yerine şiddetlenebileceği uyarısında bulundu.

‘SAVAŞ ÇİRKİNLEŞECEK’

Rus güçlerinin sahada yaşadığı zorlukların, Putin’in Ukrayna işgaline yönelik yaptığı öngörülerde “derinden yanıldığını” işaret ettiğini söyleyen Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, “Putin’in şu anda öfkeli ve hayal kırıklığına uğramış olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Bu durumun Rusya’nın askeri faaliyetlerini ve saldırılarını arttıracağını öngördüklerini söyleyen Burns, “Bence (Putin) eylemlerini arttıracak. Önümüzdeki birkaç hafta çirkin bir savaş yaşanabilir” diye konuştu. Putin’in danışmanlarından oluşan yakın çevresinin de git gide daraldığını ifade eden William Burns, bu daralmış çevrenin de Rusya liderinin direktiflerine karşı çıkma eğiliminde olmadığını söyledi.

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‘İŞGAL HEDEFİ BELİRSİZ’

Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines da Rusya’nın işgale dair tahminlerindeki eksiklikleri vurgularken, Rusya lideri Putin’in içinde bulunduğu durumun onu “başa çıkılması zor birine” dönüştürdüğünü söyledi. Analizcilerin, Vladimir Putin’in yaptırım yoluyla yıldırılamayağı sonucuna vardıklarını belirten Haines, “Putin’in Batı’nın kendisine gereken saygıyı göstermediğini ve bunu kaybetmeyi göze alamayacağı bir savaş olarak algıladığını düşünüyoruz” dedi. “Ukrayna’nın tarafsızlığı ve silahsızlandırılmasını sağlamak için daha da sertleşeceğini” düşündüklerini belirten Haines, Moskova yönetiminin Ukrayna’nın tamamını ele geçirme planının olup olmadığınınsa henüz netleştirilemediğini belirtti.

‘ÜLKEYİ ELİNDE TUTAMAZ’

Rusya’nın işgal kaynakların yeterli olmayacağının kesinleştiğini belirten Haines, bu durumun Rusya’nın tutumunu etkileyebileceğini vurgulayarak, “(Putin’in) Şu anda zafer olarak gördüğü gelişmelere bakışı zaman içinde değişebilir” diye konuştu. Haines ayrıca, Ukrayna’nın tamamını işgal etmeye yönelik bir plan uygulansa bile, Rusya’nın ülkeyi elde tutmasının “çok zor” olacağını kaydetti.

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‘KİEV İÇİN ZOR GÜNLER’

Savunma İstihbarat Teşkilatı Direkörü Scott Berrier da güvenilir olmayan istihbarat analizlerine göre Rusya’nın 2 bin ila 4 bin arasında asker kaybettiğini söyledi. Berrier, Rusya’nın buna rağmen şehirlerin lojistik ve altyapı tedariklerini kesmeyi başardığını ifade etti. Rusların 20 km sınırında bulunduğu Kiev’deki erzak stoğu ve altyapı durumuna ilişkin net bir bilgileri olmadığını kaydeden Berrier, yapılan analizlere göre kentin 10 gün ila 2 hafta içinde sıkıntılı bir duruma gelebileceğini öngördüklerini söyledi.

‘TÜRKİYE, MONTRÖ’NÜN UYGULANMASINDA GÜÇLÜ ADIMLAR ATTI’

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın üç numarası Victoria Nuland, Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda yaptığı açıklamada Türkiye’nin Montrö Anlaşması’nın uygulanması konusunda ‘güçlü bir tutum’ aldığını söyledi.

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Putin’in Kırım yarımadasını silahlandırdığına tanık olduklarını söyleyen Nuland, bunun Karadeniz’de gemilerin serbest dolaşımını etkilediğini söyledi. Victoria Nuland, Türkiye’nin savaş gemilerine geçişi durdurmasıyla ilgili “Karadeniz’i açık tutmak istiyoruz, öte yandan Romanya, Bulgaristan ve Türkiye ile çalışıyoruz. Sorun başladığında Türkiye, Montrö anlaşması çerçevesinde savaş gemilerinin geçisini önlemek için güçlü adımlar attı. Bu konularla ilgili çalışıyoruz” dedi.